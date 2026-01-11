Nesprchuji se, překvapila krásná hvězda Twitche své fanoušky

Honza Srp
Populární streamerka Emiru, kterou na Twitchi sledují téměř dva miliony diváků, rozpoutala na herní scéně širokou debatu o hygienických návycích. Přiznala, že se myje pouze v napuštěné vaně, nikdy pod tekoucí sprchou. Podle mnohých diváků není takové počínání příliš hygienické.
Emiru

foto: Emiru

Emiru
Emily Schunková aka Emiru je stálice mezi streamerkami, která se po celou kariéru věnuje především počítačovým hrám. Proslavila ji především League of Legends, kterou hraje na skvělé úrovni, ale soustu času strávila i ve světech World of Warcraft, Elden Ringu a dalších, za oblíbené postavy (nejen) z videoher se v rámci cosplayingu i s oblibou převléká.

Emiru
Tím bychom měli splněnu nezbytnou spojitost s počítačovými hrami, potřebnou pro vydání tohoto lehce bulvárního článku na stránkách Bonuswebu a pojďme na tradičně odlehčené nedělní čtenní. Bulvár, chcete-li.

Pohledná osmadvaciteletá Američanka čínsko-německého původu při rozbalování vánočních dárků narazila na koupelnovou kosmetiku z Lushe, což její do té doby ničím výjimečný projev odvedlo na téma osobní hygieny. Své diváky jen tak mezi řečí informovala o tom, že se prakticky nikdy nesprchuje a myje se jen ve vaně.

Což je podle množství reakcí pro spoustu lidí něco nechutného. Argumentují tím, že se tak jen marinuje ve své špíně, jeden z diváků ji dokonce nazval smraďochem (stinky). Emiru se poněkud nešťastně bránila tvrzením, že před nějakými třicet lety sprchy ještě neexistovaly a lidé také nesmrděl, což je samozřejmě nesmysl. První patent na mechanickou sprchu pochází z roku 1767, pod tekoucí vodou se ovšem lidé myjí odpradávna.

Každopádně i tak platí, že Emiru na rozdíl od svého kolegy Asmongolda, kterého jsme si překřtili na streamera špinavce (viz náš článek), osobní hygienu nezanedbává. Prý si těch van dá klidně i několik za den.

Kromě hraní her se Emiru věnuje i cosplayingu.

A když už jsme tedy u té hráčské hygieny, zmínit musíme i vtuberku Mimyu, která se počátkem roku stala virální na sociálních sítích. Během pauzy na čůrání si totiž nesundala z těla senzory, které slouží pro převod jejích pohybů na virtuálního avatara. Diváci tak s pobavením sledovali, jak její roztomilá postavička několik desítek sekund sedí v klasické záchodové póze. Většině z nich to přišlo vtipné, našli se ovšem i takoví, co jí vytkli, že si na konci neumyla ruce a tak dává sledujícím špatný příklad.

