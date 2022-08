Švédský moloch na nákupech: nejnověji si pořídil práva k Pánovi prstenů

Nákupní šílenství Embracer Group pokračuje. Společnost si aktuálně koupila studia Tripwire Interactive (Killing Floor, Rising Storm, Chivalry 2 a další), Tuxedo Labs (Teardown), tvůrce hlasových efektů Singtrix či distributora krabicových her Limited Run Games.

Nejzvučnějším zářezem z poslední doby ovšem bude zisk práv k filmům, videohrám, deskovým hrám, merchi, zábavním parkům a divadelním představením, která se vztahují k literárním dílům Pán Prstenů a Hobit od J. R. R. Tolkiena.

Pokud vše klapne, Embracer Group převezme prostřednictvím své dceřiné společnosti Freemode společnost Middle-earth Enterprises, což je divize The Saul Zaentz Company. Embracer Group nebude vlastnit přímo literární díla, ale společnost, která má práva na to adaptovat knižní díla do prakticky všech oblastí zábavy.

„Těší mě, že se Pán prstenů a Hobit, jedna z nejepičtějších fantasy sérií na světě, připojila k rodině Embracer a otevřela další transmediální příležitosti včetně synergií v rámci naší globální skupiny. Do budoucna se také těšíme na spolupráci se stávajícími i novými externími nabyvateli licencí na naše stále silnější portfolio IP,“ řekl Lars Wingefors, zakladatel a generální ředitel skupiny Embracer

„V Zaentz Company jsme měli tu čest v uplynulém půlstoletí spravovat Tolkienova práva, aby si fanoušci Pána prstenů a Hobita po celém světě mohli užívat oceňované epické filmy, náročné videohry, prvotřídní divadelní představení a nejrůznější merchandise. Nemůže nás více těšit, že se této zodpovědnosti nyní ujímá právě Embracer, a jsme přesvědčeni, že jejich skupina ji posune do nových výšin a rozměrů a zároveň bude ctít ducha těchto velkých literárních děl,“ dodává Marty Glick, provozní ředitel společnosti The Saul Zaentz Company.

Cena transakce není známa. Embracer Group se systematicky propracovává mezi nejvýznamnější hráče na herním trhu. Spadá pod ni 120 studií a přes 850 značek.