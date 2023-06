Po letech bezuzdného nakupování musí švédský moloch šetřit a propouštět

Švédské mediální vydavatelství Embracer se v posledních letech chovalo na trhu jako hladový pes, který zakousne vše, co se kolem něj pohne. Jen v loni rozšířilo portfolio o taková jména, jako je Tolkienův Pán prstenů (psali jsme tady) nebo kultovní herní značky Tomb Raider a Deus Ex (psali jsme tady). Už předtím ovšem pod mamutí vydavatelství patřily desítky talentovaných studií, mimo jiné i třeba čeští Warhorse Studios.

O osud Kingdom Come 2 se zatím nebojíme. Naopak, jeho oznámení očekáváme nejpozději 11. srpna během THQ Nordic Showcase.

Jenže období divokého nakupování je konec. Poté co se společnosti nepodařilo dojednat dříve přislíbenou investici v hodnotě dvou miliard dolarů, propadly se její akcie skokově o nějakých 40 procent. Nyní je tedy nucena utahovat opasek a to určitě nebude příjemné.

Ředitel společnosti Lars Wingefors v otevřeném dopise oznámil zaměstnancům, že plánuje výraznou restrukturalizaci a optimalizaci nákladů, což jsou korporátně vzletné fráze pro propouštění a rušení projektů. Ujištění, že se to bude týkat jen zatím dosud neoznámených projektů nás příliš neuklidnilo, takových je totiž většina. Vždyť ani Kingdom Come 2 nebylo dosud oficiálně potvrzeno. Vzhledem k tomu, že už je ve vývoji nějakých pět let, tak se o jeho osud příliš neobáváme, horší je to ovšem se spekulovanými návraty sérií jako Legacy of Kain (viz náš článek) nebo právě výše zmíněný Tomb Raider.