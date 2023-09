Ne, Elon Musk opravdu není v Cyberpunku 2077. I když prý opravdu moc chtěl

Čerstvě vydaný životopis Elona Muska od novináře Waltera Isaacsona obsahuje mnoho pikantních historek, které jen potvrzují, jak komplikovanou osobností tento excentrický miliardář vlastně je.

Mimo jiné lze z knihy vyčíst, že jeho často zmiňovaná láska k videohrám není jen součástí pečlivě budované image profesionálního nerda, ale je skutečná. Přes k prasknutí nabitý pracovní harmonogram si Musk umí na dlouhé hodiny „ulítnout“ ve fantasy RPG hitech Elden Ring nebo Diablo. Nejblíže jeho vizionářskému pohledu na svět má ale sci-fi Cyberpunk 2077 zasazený do světa, kde jsou moderní technologie nedílnou součástí každého aspektu lidského života.

Musk se o Cyberpunk zajímal ještě dlouho před vydáním a podle Isaacsona velmi toužil po tom, aby se, podobně jako jeho tehdejší žena, zpěvačka Grimes, mohl jeho virtuální avatar objevit ve hře. Dokonce tak moc, že prý jednou do kanceláří společnosti CD Projekt propašoval vzácnou, dvě stě let starou pistoli a se slovy „jsem ozbrojený, ale ne nebezpečný,“ se dožadoval alespoň maličké role.

A mnozí fanoušci měli za to, že se mu to skutečně podařilo. Jeden z postávajících zaměstnanců korporace Arasaka v úvodu hry totiž prý Muska nápadně připomínal. V nejnovější aktualizaci ovšem byla podoba tohoto člověka změněna, což vedlo k dohadům, že byl Musk kvůli svým kontroverzním vyjádřením z poslední doby ze hry vystřižen.

