Nejbohatší člověk světa byl přistižen při podvádění ve hrách, nenese to dobře

S přibývajícím věkem Elon Musk nezpomaluje, naopak, zařazuje na vyšší rychlost. Kromě toho, že posílá rakety do vesmíru, vyrábí nejvíce elektroaut na světě a s ohromující rychlostí překopává jednu z nejpopulárnějších sociálních sítí, tak ještě stíhá ovlivňovat světovou politiku, plodit děti, chrlit denně desítky tweetů a ještě k tomu navíc hrát videohry.

Elon Musk rád hraje Diablo IV, občas ho i streamuje.

A to nejen tak odpočinkově po večerech jako většina z nás, naopak, stejně jako ve všem ostatním i v této volnočasové aktivitě chce být Musk nejlepší ze všech. Už v mládí si prý vydělával profesionálním hraním střílečky Quake 3 a soutěživost ho neopustila ani v dospělosti.

Navzdory nabitému pracovnímu kalendáři se například koncem loňského roku dostal mezi dvacítku nejlepších hráčů Diabla 4 z celé planety. Pouze jeden další Američan se dokázal prosadit do žebříčku, který je z veliké části tvořen Asiaty, převážně z Číny nebo Koreje. Musk má rád obdiv davů, a proto své herní aktivity občas streamuje živě na internetu, to se mu však nyní stalo osudným a jeho reputace v hráčských kruzích klesla pod bod mrazu.

Path of Exile 2 je pro fanoušky Diabla prakticky povinnost

Už před dvěma roky, kdy sdílel vybavení svého avatara v tehdy horké novince Elden Ring (naše recenze), se objevovaly hlasy, že tady není nic moc k chlubení a například redaktor magazínu Vice jeho „build“ označil za jeden z nejhloupějších, co kdy viděl. To však není nic proti tomu, jakou „čočku“ nejbohatší muž světa dostává teď.

Jakožto fanda žánru si koncem roku stejně jako statisíce dalších nemohl nechat uniknout early access verzi hry Path of Exile 2, která je podle ortodoxních fandů víc Diablem než poslední díl Diabla. Na začátku ledna se pak rozhodl pochlubit se světu, kam až to „dotáhl“ a i mnozí z největších „pařanů“ sedících u hry od vydání v podstatě bez přestávky, mohli jen tiše závidět. Muskův bojovník „Percy_Verence“ se totiž vyšvihl až na 97. úroveň, a to v režimu hardcore, kde jediná smrt znamená konec. To by z Muska dělalo jednoho z nejlepších hráčů planety.

Streamer Asmongold si nebere servítky ani před nejbohatším mužem planety.

Poměrně rychle se však ukázalo, že jde s největší pravděpodobností o podvod, protože excentrický boháč během streamu nezvládal ani základní mechaniky, které hráč na této úrovni musí už dávno mít zautomatizované. Jeho nepromyšlené pobíhání po mapě, ignorování vzácného „lootu“ na úkor bezcenných předmětů, nesmyslná práce s inventářem a mnoho dalších přešlapů komunitu utvrdilo v názoru, že Musk zaměstnává (minimálně jednoho) profesionálního hráče, jenž za něj jeho postavu tzv. grinduje.

Místo obdivu se tak od herní scény dočkal jen posměchu a pohrdání. „Být nejbohatším mužem na světě a zároveň i tím nejpatetičtějším loserem na světě je divoká kombinace,“ praví nejlajkovanější komentář pod youtubovým videem, další jeho chování přirovnává k sovětským papalášům, kteří se místo účasti na honitbě nechali auty dovézt až přímo k drogami omámeným zvířatům, které pak zastřelili z bezprostřední blízkosti, aby se následně mohli pochlubit loveckou trofejí.

Kauza už je více než týden stará, stále ovšem nabírá na síle. Jedním z mnoha, kteří se Muskovi vysmáli, byl totiž i populární Asmongold. Ani on není zrovna vzorem ctnosti, proslavil se například tím, že žije ve smradlavém nepořádku (viz náš článek) a o islámském náboženství mluví jako o podřadné kultuře (viz náš článek). „Myslím si, že si svůj herní účet koupil, nebo někdo hraje za něj. Na sto za***ejch procent,“ nechal se slyšet v jednom ze svých posledních vysílání.

Streamer špinavec Asmongold sice umí být vtipný a jeho kritické postřehy mají váhu, rozhodně však ve světě her není žádnou morální autoritou. V únoru loňského roku přes něj během streamu přeběhl šváb, v červnu si zase při návratu ze služební cesty postěžoval, že když otevřel dveře domů, zápach ho málem položil. „Mám pocit, že v mém domě je teď nejméně jedno mrtvé zvíře,“ svěřil se tehdy divákům a většina z nich nevěděla, jestli jde o vtip, nebo ne. Podle zveřejněných fotek z jeho bytu ovšem nejspíše ne.

Člověk by řekl, že Musk už musí být na kritiku zvyklý, youtuber ho ovšem evidentně zasáhl na citlivém místě, a tak se s ním pustil na sociální sítí X do slovní výměny. Nejprve mu vyčetl, že jeho vysílání není tak nezávislé, jak se snaží na diváky působit, protože na jeho práci dohlíží editoři, poté zpochybnil i všechny jeho dosavadní herní úspěchy. Ani jeden z těchto argumentů však není validní, nehledě na to, že veřejně sdílet obsah privátní konverzace je samo o sobě amorální a trapné.

Zack @Asmongold Leaking my DM's is one thing but this is absolutely uncalled for https://t.co/I4eRo2QPKF oblíbit odpovědět

Služeb editorů používá v mediální branži prakticky každý, kdo má nějaký dosah. Jejich úkolem ovšem není cenzurovat a říkat, co se smí a co ne, nýbrž ve spolupráci s autorem kontrolovat a upravovat výstupy, hlídat gramatiku, styl a pravdivost informací, tak, aby si čtenáři (v tomto případě diváci) odnesli z článku (videa), co nejlepší dojem.

Když už jsme u toho, dovolte mi na tomto místě poděkovat všem našim editorům, pro čtenáře bezejmenným hrdinům, díky nimž mé články mají většinou hlavu, a některé dokonce i patu.

Každopádně editoři jsou lidé, které si Asmongold sám platí, nikoli jeho šéfové, jak se Musk pokusil tvrdit. O herních úspěších jednoho z nejlepších hráčů World of Warcraft vůbec pak nejlépe vypovídají objektivně měřitelně výsledky, viz jeho pozice v žebříčcích.

Ano, pro nestranného diváka je celá kauza spíše úsměvná, ovšem úsměv mrzne na rtech ve chvíli, kdy si uvědomíte, že se bavíme o jednom z nejmocnějších lidí na světě, který má ambice ovlivňovat politiku nejen v USA, ale už i v Evropě. Protože když lhal kvůli „blbé“ počítačové hře, nejspíše lhal a bude lhát i o důležitějších tématech.