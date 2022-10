Představitelka Ellie ze seriálu podle The Last of Us nehrála herní předlohu

Herci používají různé metody jak ztvárnit scénáristovy představy. Zatímco takový Evan Peters pro svou roli kanibala Jeffryho Dahemra přečetl snad každý myslitelný zdroj informací (viz článek od kolegů z kultury), herečka Bella Ramsey, která bude v chystaném seriálu The Last of Us představovat čtrnáctiletou Ellie. se nenechala originálem svazovat a původní hru si před natáčením ani nezahrála. Ostatně sami tvůrci seriálu, mezi které patří i sám autor hry Neil Druckmann, jí to vysloveně nedoporučili.

„Podívala jsem se jen na nějaké herní záběry na YouTube, abych věděla o co vůbec jde,“ přiznala reportérům z novin USA Today. Jestli svůj rest dohnala alespoň po dokončení natáčení už nesdělila, od Ellie se toho však během natáčení příliš nenaučila. „Nemám žádné strategie přežití. Asi bych si vykopala díru, zalezla do ní s nejlepší kamarádkou a brečela,“ odpověděla na otázku, jak by se v postapokalyptickém světě zaplněném krvelačnými příšerami pokusila přežít sama.

Inu, upřímnost se cení, na druhou stranu to asi není to pravé, co by fanoušci hry chtěli od představitelky hlavní role slyšet. Už takto její výběr kritizují za to, že si s předlohou není vůbec podobná. Možnost posoudit její výkon dostanou předplatitelé streamovací služby HBO Max někdy v průběhu příštího roku.