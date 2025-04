Další propouštění u Electronic Arts. Odnesly to stovky lidí a Titanfall

Loňský rok byl pro zaměstnance videoherních společností kritický, propouštělo se prakticky na všech frontách. O práci přišly tisíce lidí, a to i v těch největších korporátech jako je Microsoft, Sony nebo Ubisoft. Redukce stavů se nevyhnula ani vydavatelství Electronic Arts, a to ne zrovna malá, v únoru loňského roku si nové místo muselo hledat pět procent ze zhruba třinácti tisíc zaměstnanců, tedy nějakých 700 lidí (psali jsme tady). Aktuální vlna je poloviční, tedy zhruba nějakých 350 jedinců z nichž třetina patří pod interní studio Respawn.

Střílečka Apex Legends je pro Electronic Arts zásadní. O pokračování se ale zatím neuvažuje, přednost má série Battlefield.

Respektovaný tým, který založili autoři série Call of Duty Vince Zampella a Jason West, se proslavil především battle royale střílečkou Apex Legends a vynikající akční série Star Wars: Jedi. Jejich fanoušci se nemusí ničeho obávat, kdo od nich ovšem chtěl něco odvážnějšího, má s největší pravděpodobností smůlu, protože dva jejich dosud oficiálně neoznámené projekty byly bez milosti ukončeny. Což je smutné obzvláště z toho důvodu, že jedním z nich měl údajně být nástupce oblíbené značky Titanfall, která tím byla s největší pravděpodobností nadobro pohřbena - od vydání posledního dílu totiž uplynulo už skoro 9 let.

Série Star Wars Jedi ukazuje, že i ryze single playerové hry jsou pro Electronic Arts důležité.

Electronic Arts naposledy uchvátili skvělou kooperační akcí Split Fiction (naše recenze), vloni ale kromě svých sportovních her vydali jen RPG Dragon Age: Veilguard, jehož přijetí bylo spíše vlažné (viz náš článek). Největším želízkem v ohni pro blízkou budoucnost je teď pro EA další díl milované střílečky Battlefield, který by měl vyjít někdy do poloviny příštího roku.