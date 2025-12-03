Konsorcium investorů zahrnuje tři subjekty: Saúdskoarabský veřejný investiční fond (PIF), Silver Lake a Affinity Partners. V září oznámený záměr neuváděl rozdělení vlastnictví, nyní se však ukazuje, že jedna ze stran do koupě vloží výrazně více peněz než ostatní.
Pokud nezasáhnou regulační úřady, očekává se, že dohoda bude uzavřena do června 2026. A podle zjištění Wall Street Journal to budou právě Saúdové, kteří celou společnost s podílem 93,4 procenta ovládnou. Na Silver Lake připadne 5,5 procenta a na Affinity Partners jen 1,1 procenta.
Jádrem ziskovosti EA jsou sporty.
Z celkových nákladů ve výši 55 miliard dolarů bude 36,4 miliardy financováno z vlastního kapitálu, zbývajících 20 miliard pak z dluhu. PIF už má v Electronic Arts podíl v hodnotě 5,2 miliardy dolarů a podle WSJ vynaloží na odkup zhruba 29 miliard dolarů.
Společnost Electronic Arts je jedním největších herních vydavatelů. Mezi její klíčové značky patří sporty, zejména EA Sports FC (dříve Fifa), válečné série Battlefield či simulátor života a vztahů The Sims 4. Co koupě bude znamenat pro vývojáře a hráče, ukáže až čas. Někteří se obávají, že Saúdská Arábie bude skrze hry prosazovat svoje kulturní hodnoty a omezí nebo zruší například LGBTQ+ prvky.
Battlefield se s novým dílem vrátil zpět do hry, The Sims 4 neustále rozšiřuje nový obsah.