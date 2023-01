Last of Us 2 už není nejoceňovanější hrou historie, překonal ji Elden Ring

Podle uživatelů serveru ResetEra, kteří napříč herními médii celého světa sbírají informace o výročních ocenění počítačových her, je Elden Ring (naše recenze) tou vůbec nejoceňovanější hrou v historii. Tento prestižní titul převzal po druhém dílu postapokalyptické akce The Last of Us (viz náš článek), která ovšem, na rozdíl od novinářů, u samotných hráčů tak příznivý ohlas nedostala.

Popravdě řečeno, nejde o žádné překvapení a pro vývojáře z From Software by vlastně bylo zklamání, kdyby to tak nedopadlo. Dlouhé roky hypovaná hra, jejíž scénář pomohl napsat i slavný spisovatel G.R.R. Martin (Hra o trůny), totiž loňskému roku zcela dominovala. Jde o akční RPG v otevřeném světě, které na své konzumenty klade mimořádně vysoké nároky. A to nejen kvůli svým obtížným soubojům, ale i pro pochopení fungování jeho vymyšleného světa.

From Software jsou totiž známí tím, že hráčům nic neulehčují a příběh namísto drahých filmečků vypráví spíše pomocí nenápadných náznaků vybízejících k volné interpretaci. Každopádně i v naší čtenářské anketě patří Elden Ring k horkým favoritům, jestli to bude stačit na titul hry roku, se budete moci podívat ve čtvrtek 5. ledna.