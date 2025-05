Elden Ring je ceněné temné RPG, spadající do subžánru takzvaný souls her, tedy náročných titulů, které trestají každou chybu. Na svědomí ho má zkušené studio FromSoftware, přičemž na zpracování mytologie herního světa se podílel spisovatel George R. R. Martin (autor fantasy románové série Píseň ledu a ohně).

Připravovaný hraný film vzniká ve spolupráci Bandai Namco Entertainment a A24. Režie a scénáře se ujme Alex Garland (Ex Machina, Anihilace, Občanská válka, 28 let poté), George R. R. Martin zastane roli producenta. Další podrobnosti prozatím nejsou známy.

Co se her týče, Elden Ring vyšel v únoru roku 2022; ve čtenářské anketě Hra roku 2022 na Bonuswebu se umístil na druhém místě. Loni navázal povedený přídavek Elden Ring Shadow of the Erdtree a za pár dní vychází kooperativní spin-off Elden Ring Nightreign.

Ukázka ze hry Elden Ring