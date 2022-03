Japonská společnost dala zaměstnancům volno, aby mohli hrát Elden Ring

Vysokým očekáváním na akční RPG Elden Ring se nakonec podařilo dostát a hra vtrhla do světa úctyhodným způsobem. Jde o jednu z kritiky vůbec nejlépe hodnocených her vůbec (viz náš článek), zároveň i sedmou nejhranější v bezmála dvacetileté historii Steamu. Hype je tak veliký, že to téměř vypadá, jako by se snad aktuálně v herním průmysylu ani nic jiného nedělo.

Na tuto situaci pak poměrně vtipně zareagovala japonská společnost PocketPair, která dala světu třeba mobilní hry Craftopia nebo Palworld. Svým zaměstnancům totiž darovala dva dny pracovního volna a protáhla jim tak víkend o dva dny.

„Erdenský král nemusí chodit do práce v pátek ani v pondělí,“ píše se na oficiálním twitterovém účtu společnosti. Podle magazínu GamesRadar je odůvodněním tohoto neobvyklého kroku skutečnost, že by se lidé stejně dostatečně nesoustředili na práci.

Otázkou je, jestli zaměstnanci nakonec nečekané volno raději nevyužili k něčemu jinému, na rozdíl od profesionálních recenzí jsou totiž sami hráči nadšení mnohem méně, například na Steamu má Elden Ring aktuálně „jen“ 75 procent.