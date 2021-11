První záběry z Elden Ring nezklamaly, bude se hra roku vyhlašovat v únoru?

Série Dark Souls se sice proslavila svojí brutální obtížností, přesto si dokázala na světě najít miliony věrných fanoušků. Ti nyní s obrovským očekáváním vyhlížejí 22. únor příštího roku, kdy její autoři z japonského studia From Software vydají novinku Elden Ring. Obrovská očekávání nejsou často ku prospěchu, tentokrát to však vypadá, že by se je autorům mohlo podařit naplnit.



Čerstvě vydané patnáctiminutové představení hry v pohybu totiž vyvolalo na internetu nekritické nadšení a i v jindy toxickém prostředí anonymních diskusních fór lze jen těžko najít nějakou negativní reakci. Ostatně poměr palců pod videem je jednoznačný: 57 tisíc kladných a jen 450 záporných.

Pro největší fanoušky už jsou zároveň k dispozici pěkně vypadající sběratelské edice.

Autoři v něm představili svět, bojový systém i různé formy multiplayeru. Zjednodušeně řečeno, hra působí jako Dark Souls v otevřeném světě, díky němuž se můžete mnoha překážkám vyhnout. Kromě možnosti cestovat na koni jinak, zůstává základní myšlenka hry stejná, za zmínku ovšem stojí i na poměry From Software maniakálně vymyšlení záporáci.

Pokud je tento žánr vaším šálkem kávy, nejspíše si vyhlásíte svou osobní hru roku už v únoru. Jak se píše v našem rozsáhlém preview : „Musela by to opravdu být velmi špatná konstelace hvězd, aby se z Elden Ring vyklubalo zklamání.“