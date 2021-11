Fiasko pokračuje. Konami odkládá update eFootballu a vrací peníze

Říjnové vydání eFootballu 2022 si v Konami určitě za rámeček nedají, ve své době šlo dokonce o nejhůře hodnocenou hru na Steamu (viz náš článek). Ve čtvrtek sice konečně vyšel opravný patch, který odstraňuje alespoň ty nejvíce viditelné chyby, jako je maniakální mimika fotbalistů a jejich do všech směrů náhodně poletující končetiny, neřeší však zásadní problém hry. A tím je prakticky nulový obsah, který neumožňuje nic jiného, než přáteláky několika málo týmů jeden na jednoho.

Nejvíce viditelné chyby sice zmizely, žádný nová obsah však nepřibyl.

Bohužel slibovaná verze 1.0, která měla většinu problémů odstranit a povýšit hru z rozbité demoverze na něco, co by alespoň vzdáleně mohlo být konkurencí letos mimořádně vydařené Fify (viz naše recenze), se odkládá. A to ne zrovna o kousek. Původně měla vyjít již příští týden, nově si budeme muset počkat až na jaro. Jedinou pozitivní zprávou pro fanoušky hry je tak fakt, že všem, kteří si koupili tzv. premium pack s dodatečným obsahem, budou vráceny peníze. A to na všech platformách zcela automaticky, aniž by pro to museli něco aktivně udělat.

Každoroční souboj fotbalových her tak letos bohužel skončil kontumací, ještě než vůbec začal.