V chystané hře budeme bránit aztéckou říši před dobyvateli

Kolonizace Ameriky je poměrně kontroverzním obdobím lidské historie, při honbě za půdou a nerostným bohatstvím totiž byly rozvráceny mnohé domorodé civilizace. Zatímco dobývání severního kontinentu je díky populárním westernům zpracováno v mnoha podobách, na ten jižní se tak trochu zapomíná. Chystaná hra Ecumene Aztec by to chtěla napravit.

Stanete se v ní aztéckým válečníkem, který se musí postavit do boje proti španělským conquistadorům. V jádru půjde o 3rd person akční mlátičku, která tradiční boje na blízko ve stylu soulsovek ozvláštní i survival prvky a plížením. Z traileru vyplývá, že bude nepřátele možné lovit i pomocí sofistikovaných pastí, což by mohla být docela zábava. Notně krvavá zábava dlužno říct, ale to se vzhledem k zasazení hry asi tak nějak automaticky předpokládá.

Hra bohužel z prvních obrázků vypadá poměrně lacině, což naznačuje i fakt, že se zatím počítá jen s PC verzí. Na druhou stranu do vydání zbývá ještě dlouho, takže se toho může spoustu změnit.