Letošní fotbal od EA Sports slibuje vylepšit grafiku i umělou inteligenci

Loňský díl sice poprvé v historii nenesl jméno fotbalové asociace FIFA, jinak se toho ale na fotbalové sérii od EA Sports moc nezměnilo (viz naše recenze). A podle dostupných informací se nezmění ani letos.

Mezi ohlášenými novinkami nejvíc zaujme nový herní mód Rush, což není nic jiného než menší a arkádovitější pojetí fotbalu 5 na 5. Nahradí „streetovou“ Voltu, která byla v sérii od ročníku 2020, ale v posledních ročnících už se nijak dál neposunovala. I v Rushi budete moct prožít se svým fotbalistou (nebo fotbalistkou) celou kariéru, spíš ale půjde o odlehčenější variantu pro hraní s přáteli.

Pokud se vám jich ale nepodaří sehnat dostatek, určitě oceníte vylepšenou umělou inteligenci, která je „nakrmená“ mnoha daty ze skutečných zápasů a tak by měla přinést „realističtější kolektivní pohyb na úrovni týmu.“ Této novince EA Sports říkají FC IQ, ale trochu se bojíme, abychom si na hřišti nějakých změn vůbec všimli. Nebylo by to poprvé v historii, co by slibovaná revoluce tak nějak vyšuměla do prázdna.

Značného vylepšení se dočká i grafika. Konečně se dočkáme i implementování ray-tracingu, tedy realističtějšího nasvícení. Pokud ale preferujete stabilních šedesát snímků za sekundu oproti grafickému pozlátku, přibude na nových konzolích možnost volby „performance“ režimu.

Samozřejmostí je pak obrovské množství licencí na většinu důležitých světových soutěží, celkem je ve hře přes 19 tisíc skutečných fotbalistů a fotbalistek. Nic ovšem nenasvědčuje tomu, že bychom se konečně dočkali i české ligy.

EA Sports FC 25 vyjde 27. září na PC na aktuální i předešlé generaci konzolí včetně Switche. Ti největší fanoušci si pak mohou připlatit za týdenní předčasný přístup.