Návrat do normálu se nekoná, EA letos neuspořádají akci pro fanoušky

Kdo očekával, že s ustupujícími opatřeními proti pandemii covidu se videoherní byznys vrátí do zajetých kolejí, pletl se. Vydavatelé už se naučili fungovat v ryze digitální podobě a zřejmě se většinově obejdou bez tradičních „fyzických“ akcí pro fanoušky a novináře. Po zrušení letošního ročníku zavedené výstavy E3 totiž své plány na vlastní akci přehodnotilo i vydavatelství Electronic Arts.

Na EA Play bylo vždy narváno.

Jejich EA Play Live přitom fungovala v americkém Los Angeles každoročně od roku 2016 a šlo o velikou událost, na kterou fanoušci stáli několikahodinové fronty. Měl jsem to štěstí několikrát se osobně zúčastnit, a i když šlo zpravidla jen o představení aktuálních ročníků sportovních sérií, které se ničím zásadně nelišily od těch minulých, bylo vždy zajímavé se setkat s vývojáři naživo.

Letos tomu tak ovšem nebude a nabízí se otázka jestli ještě vůbec někdy. Důvodem zrušení totiž tentokrát nejsou bezpečnostní opatření proti covidu (poslední dva ročníky byly jen digitální), ale celková změna marketingového přístupu.

„Milujeme EA Play Live, protože je to náš způsob, jak se spojit s našimi hráči a podělit se s nimi o novinky. Letos se však věci nedaří připravit tak, abychom vám mohli vše ukázat v jeden den. V našich prvotřídních studiích se dějí vzrušující věci, o těchto projektech vám však víc prozradíme, až bude pro každý z nich ten správný čas,“ vyjádřili se zástupci společnosti pro server IGN. Zlé jazyky ovšem tvrdí, že po fiasku, jakým byl Anthem nebo Battlefield 2042, se zodpovědní lidé prostě jen bojí vylézt na veřejnost.

Pohled do budoucnosti přitom vypadá pro EA nadějně, chystají se nové díly Need for Speed, Dragon Age nebo Dead Space.

Ať už je to, jak chce, je to docela škoda, protože chystaný line-up vůbec nevypadá špatně.

Vedle tradičních sportovních her, které se v posledních ročnících dostaly na vynikající úroveň, se chystá čtvrtý díl Dragon Age, nové Need for Speed, remake kultovního hororu Dead Space a rovnou trojice her ze světa Hvězdných válek (viz náš článek).

Co se ovšem herních veletrhů týče, je to veliká bída a kromě pro našince jen těžko dostupné Tokyo Game Show se musíme spokojit jen s německým Gamescomem.