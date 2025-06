Dnes již deset let stará hra Dying Light bavila nejenom tím správně béčkovým příběhem, ale také poctivou akcí, parkurem a vynikající atmosférou. To vše o rok později podtrhl nášup The Following, který přidal masakrování zombíků v bugině, a nechal tak vzpomenout na klasiku Carmageddon.

Když v roce 2022 přišlo pokračování Dying Light 2 Stay Human, bylo to pro mě zklamání – spousta z toho, co dělalo původní hry skvělé, zmizelo. To ostatně připouští i ředitel značky Tymon Smektała ze Studia Techland.

„Dying Light 1 byla hra pro naši nejvěrnější komunitu. Byl to hardcore survival horror, otevřený svět, akční adventura s velmi silnými survival prvky. U Dying Light 2 jsme na to zapomněli. Hra měla komerční úspěch, ale hráči, kteří by nám měli být nejbližší, řekli, že jsme ztratili šťávu, ztratili jsme ten pocit ohrožení, ztratili jsme tu hrůzu, ztratili jsme napětí,“ řekl Smektała serveru PC Gamer.

„S Dying Light 1 se nám opravdu podařilo vytvořit hru, ve které do sebe všechny části perfektně zapadaly, a možná jsme to dostatečně nedocenili.“

A právě to, co měla jednička a chybělo dvojce, by měla zprostředkovat nová hra Dying Light: The Beast. Hlavním hrdinou je Kyle Crane z původních her, který uprchl z Baronova vězení. Léta bolestivých experimentů se na něm podepsala, Crane je z části člověk a z části monstrum. A mezi těmito styly půjde přepínat.

Dying Light: The Beast Dying Light: The Beast

Opět se můžeme těšit na to, že den je relativně poklidný, určený pro průzkum, zatímco v noci se probouzejí a nabývají na síle ty nejhorší děsy. Samozřejmostí je opět parkur a vrátí se i řízení vozu, s nímž bude opět radost projet hejnem zombíků. Ale protože je to survival hra, auto se může rozbít a je třeba do něj shánět benzín. Hrát půjde samozřejmě sólo, případně lze přizvat další tři kamarády.

Vývoj Dying Light: The Beast začal jako placené rozšíření pro dvojku, nakonec se z něj stal samostatný projekt. Nabídne novou mapu, postavy i příběh, přičemž Smektała prozradil, že jeho poslední průchod, který zahrnoval i plnění vedlejších misí, zabral 37 hodin.

„Pro nás je to opravdu Dying Light 3,“ dodal. Proč se tak hra tedy nejmenuje? „Nepřináší žádnou převratnou novinku, jakou byste možná očekávali od dalšího dílu série, ale je to opravdu kvalitní AAA hra.“

Dying Light: The Beast vychází 22. srpna 2025 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Později tento rok má zamířit ještě na staré konzole PlayStation 4 a Xbox One.