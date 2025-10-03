Hráči Dying Light: The Beast už pozabíjeli 2,2 miliardy zombíků

Ondřej Zach
  13:20
Tvůrci celkem povedené zombie akce Dying Light: The Beast zveřejnili několik zajímavých statistik týkajících se kolektivního úsilí hráčů.

Dying Light: The Beast

Techland 19.09.2025 PC, XboxOne, PS4, Xbox Series X/S, PS5

Mix parkourové akce a zombie hororu Dying Light: The Beast se vrací ke kořenům série. Není to jen návrat původního hrdiny, ale i příklon k hororové tematice a survivalu. Když přijde noc, zombíci jsou agresivnější a děsivější.

Tvůrci zveřejnili hned několik zajímavých statistik, které vycházejí z dat za prvních 12 dní po vydání. Vězte tedy, že hráči za tu dobu stihli zmasakrovat víc než 2,2 miliardy zombíků. Nejvíc jich zlikvidovali hráči ze Spojených států, následují ti z Číny, Německa a Británie.

Ale ani zombíci nedají svoji kůži zadarmo, počet smrtí hráčů v bývalé turistické destinaci Castor Woods se vyšplhal na 168 933. Hráči ve hře strávili přes 25 milionů hodin, hodili 23,6 milionu molotovů a zombíky trefili zbraní přímo do hlavy skoro 59,5milionkrát.

Co se prodejů týče, na oficiální oznámení teprve čekáme. Podle odhadů ovšem nejnovější díl překonal stanovená očekávání. Podle Alinea Analytics se prodalo přes 1,5 milionu napříč všemi platformami, z toho přes milion na Steamu.

„Není překvapením, že většina jsou fanoušci této série. Přibližně 82 % hráčů The Beast na platformě Steam hrálo původní hru Dying Light na platformě Valve. Zhruba 77 % hrálo hru Dying Light 2,“ píše se v newsletteru. Počet souběžně hrajících na Steamu se podle SteamDB vyšplhal na 121 222.

„Dying Light: The Beast je důstojné pokračování prvního dílu a zároveň taková hezká náprava chuti pro ty, které druhý díl zklamal. Polské studio Techland už má opravdu načtené způsoby, jak udělat zábavný mix akční hratelnosti, parkouru a hororu. Jen je škoda, že se tolik nepovedl scénář a že návrat Kyla Cranea nemá takový dopad, jaký by si fanoušci představovali,“ napsali jsme v recenzi Dying Light: The Beast na Bonuswebu.

