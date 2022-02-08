Pokud vás láká syrová postapokalyptická akce, v níž masakrujete zombíky kombinovaná s parkurem a prozatím vás minula série Dying Light, zbystřete. Celá série je právě v akci na Steamu, první díl seženete už za 60 korun.
Autor: Techland
Máte rádi hry v otevřeném světě, ve kterém se můžete pohybovat podle libosti? Nejste ještě znaveni brutálním masakrováním a následným úprkem před zástupy živých mrtvých? Láká vás parkour z pohledu první osoby a spíše boje na blízko místo klasického střílečkového pojetí? Potom je Dying Light právě pro vás.
Autor: Techland
Příběh je béčkový, plný klišé, hlavní hrdina nezajímavý, ale to vůbec nevadí. Masakrování zombíků nemá chybu a pohyb po městě je návykový. Hlavní hrdina je na začátku trochu chcípáček, ale postupně investováním bodů citelně posílí.
Autor: Jakub Žežule
Dying Light seženete na Steamu až do 9. července za zhruba 60 korun.
Autor: Jakub Žežule
Mimochodem, Dying Light se výrazně mění s příchodem tmy, kdy se z vás stává kořist. Na rozdíl od jiných her zde tma opravdu znamená, že pokud nezapnete baterku, máte s viditelností velký problém. Ze svých skrýší navíc vylezou obzvlášť nebezpečné bestie, s kterými se nemá cenu vůbec pouštět do křížku.
Autor: Techland
Pokud by vás základní hra zaujala, potom neváhejte a rovnou si pořiďte i DLC Dying Light: The Following, které přidává venkov s přilehlým přímořským městečkem.
Autor: Techland
Hlavním lákadlem The Following je každopádně tato bugina. Pokud se vám stýskalo po skutečném nástupci Carmageddonu, tady ho máte. Ultimátní masomlejnek si lze postupně vylepšovat, například osadit beranidlem či plamenometem. UV lampa zase pomůže při nočních jízdách.
Autor: Ondřej Zach
Masakrování zombíků na čtyřech kolech patří za mě k tomu nejlepšímu, co The Follwoing nabízí. Pokud zavřete tuto galerii, v těle článku je naše video, které jednu takovou jízdu ukazuje.
Autor: Ondřej Zach
Dying Light: The Following se právě prodává na Steamu za 109 korun.
Autor: Ondřej Zach
Čtyři roky staré pokračování Dying Light 2 Stay Human mě osobně trochu zklamalo a naplno ukázalo, že větší neznamená automaticky lepší.
Autor: Techland
Dying Light 2 se částečně vzdal toho, proč byla jednička s pokračováním tak super a rozšířil se do směrů, v nichž autoři nikdy nebyli dobří. Noční výpravy přestaly být strašidelné, z hororové akce se zkrátka stala akce s prvky hororu.
Autor: Bonusweb.cz
Otevřený herní svět přesto stojí za prozkoumání a minimálně parkur je špičkový.
Autor: Bonusweb.cz
Dying Light 2: Stay Human seženete na Steamu za zhruba 290 korun.
Autor: Bonusweb.cz
Loňský Dying Light: The Beast je povedenější. Hlavní hrdina Kyle Crane je zpátky a my se tak konečně dozvídáme pokračování jeho osudu po konci datadisku The Following. A už to samo o sobě dělá z The Beast hru, která je jako dělaná pro fanoušky jedničky.
Autor: Techland
Zpátky je dynamická hratelnost, strach ze tmy plné zombií a mutantů a také povedený svět plný dostupných aktivit.
Autor: Bonusweb.cz
S The Beast se vrací ten pocit úzkosti, aby vás náhodou nezbystřila nějaká silná příšera. Pak vás totiž začnou všechny v okolí lovit a vy musíte utíkat jako o život.
Autor: Bonusweb.cz
Vrací se i oblíbené řízení vozidel, tak si raději zapněte stěrače.
Autor: Techland
Sleva u Dying Light: The Beast je pouhých 34 procent, což v přepočtu vychází zhruba na 960 korun. To nějaká extra výhodná nabídka není. Pokud vás série prozatím minula, doporučujeme vyzkoušet stále skvělou jedničku a pak případně rychle dokoupit expanzi The Following.
Autor: Bonusweb.cz
Dále už následují obrázky z celé série.
Autor: Jakub Žežule
Dying Light
Autor: Jakub Žežule
Dying Light
Autor: Jakub Žežule
Dying Light
Autor: Jakub Žežule
Dying Light
Autor: Jakub Žežule
Dying Light
Autor: Jakub Žežule
Dying Light
Autor: Jakub Žežule
Dying Light
Autor: Jakub Žežule
Dying Light
Autor: Jakub Žežule
Dying Light
Autor: Jakub Žežule
Dying Light
Autor: Jakub Žežule
Dying Light
Autor: Jakub Žežule
Dying Light
Autor: Jakub Žežule
Dying Light
Autor: Jakub Žežule
Dying Light
Autor: Jakub Žežule
Dying Light
Autor: Jakub Žežule
Dying Light
Autor: Jakub Žežule
Dying Light
Autor: Jakub Žežule
Dying Light
Autor: Jakub Žežule
Dying Light
Autor: Jakub Žežule
Dying Light
Autor: Jakub Žežule
Dying Light
Autor: Jakub Žežule
Dying Light
Autor: Jakub Žežule
Dying Light
Autor: Jakub Žežule
Dying Light
Autor: Jakub Žežule
Dying Light
Autor: Jakub Žežule
Dying Light
Autor: Jakub Žežule
Dying Light: The Following
Autor: Ondřej Zach
Obyčejná bugina se časem promění v obrněný a ozbrojený stroj. Je libo plamenomet?
Autor: Ondřej Zach
Přenést dějiště z města na venkov byl dobrý nápad.
Autor: Ondřej Zach
Vertikální akci, tedy skákání po střechách, si užijete i na venkově.
Autor: Ondřej Zach
Živí a mrtví vedle sebe. Jak je to možné?
Autor: Ondřej Zach
Tajemství sekty postupně rozpletete.
Autor: Ondřej Zach
Šplhat a skákat budete i na skalách.
Autor: Ondřej Zach
Na začátků se s vámi nechce nikdo bavit. Důvěru místních si musíte získat.
Autor: Ondřej Zach
I sekta má své nepřátele.
Autor: Ondřej Zach
To není další díl Carmageddonu, byť tak díky výzvám po celé mapě působí.
Autor: Ondřej Zach
Za domkem stál ještě před pár minutami maják.
Autor: Ondřej Zach
Dying Light 2: Stay Human
Autor: Bonusweb.cz
Dying Light 2: Stay Human
Autor: Bonusweb.cz
Dying Light 2: Stay Human
Autor: Bonusweb.cz
Dying Light 2: Stay Human
Autor: Bonusweb.cz
Dying Light 2: Stay Human
Autor: Bonusweb.cz
Dying Light 2: Stay Human
Autor: Bonusweb.cz
Dying Light 2: Stay Human
Autor: Bonusweb.cz
Dying Light: The Beast
Autor: Techland
Dying Light: The Beast
Autor: Techland
Dying Light: The Beast
Autor: Techland
Dying Light: The Beast
Autor: Techland
Dying Light: The Beast
Autor: Techland
Dying Light: The Beast
Autor: Techland
Dying Light: The Beast
Autor: Techland
Dying Light: The Beast
Autor: Techland
Dying Light: The Beast
Autor: Techland
Dying Light: The Beast
Autor: Techland
Dying Light: The Beast
Autor: Techland
Dying Light: The Beast
Autor: Techland
Dying Light: The Beast
Autor: Techland
Dying Light: The Beast
Autor: Techland
Dying Light: The Beast
Autor: Techland
Dying Light: The Beast
Autor: Techland
Dying Light: The Beast
Autor: Techland
Dying Light: The Beast
Autor: Techland
Dying Light: The Beast
Autor: Techland
Dying Light: The Beast
Autor: Techland
Dying Light: The Beast
Autor: Techland