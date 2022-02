První recenze Dying Light 2 chválí, ale vyložená pecka to není

Server Cogconnected chválí propojení parkuru s bojem na blízko, vadí mu technické problémy a možná až přílišná podobnost s původní hrou. „I když by nepochybně potřebovala jednu nebo dvě záplaty, základ, který byl položen na dalších pět let, je pevný. Parkour je zábavný, souboje poutavé a celkově se Stay Human daří být jednou z nejnapínavějších her poslední dekády. Je to všechno, čím byl originál, jen lepší,“ píše recenzent a uděluje 90 bodů ze 100.

Podobně nadšený je i server Dual Shockers, podle nějž je to pokračování „epických rozměrů“. „Vše, co fanoušci milovali na původním titulu, je stále přítomno, ale nyní s větším příběhem, novými prvky a rozsáhlým otevřeným světem plným oblastí k prozkoumávání a plenění,“ stojí v recenzi se známkou 9 bodů z 10.

Pěkných 8 bodů z 10 udělila stránka Wccftech. Chválí parkur, město k prozkoumání, hráčské volby, které nelze většinou jednoduše rozdělit na dobré nebo špatné, a na PC i velmi pěknou grafiku. Boj se soustředí hlavně na blízko, střelné zbraně ve hře téměř nejsou. Příběh je prý místy utahaný, recenzent zmiňuje řadu glitchů a hraní v kooperaci se také velké chvály nedočkalo.

Dying Light 2: Stay Human

Web Well Played hodnotí 7,5 body z 10. Jako ostatní chválí parkur, herní svět i souboje, zklamán je z příběhu, technických nedostatků a bitvy s finálním bossem. Pár designových rozhodnutí považuje za frustrující, například zbraně, které nelze opravovat.

Stránka Videogamer udělila 7 bodů z 10. „Techland zasadil do centra dění strom dovedností, který zoufale potřebuje prořezat. Upřímně řečeno, proč nám v dobrodružství, které se soustředí na volný běh, odemykat schopnost, obvykle představenou v tutoriálu, sprintovat?“ ptá se recenzent.

Podle Hardcore Gamera stojí Dying Light 2 Stay Human za zahrání, není to ovšem onen vybroušený diamant, kterým měl být. Známku 3,5 z 5 zdůvodňuje například přihlouplými padouchy, příběhovými klišé či plytkými volbami. Hra je prý také zabugovaná a recenzent se setkal i s poškozením uložených pozic.

Mezi nejpřísnějšími je web VGC, který dává 3 hvězdičky z 5 možných. Chválí parkur a pohyb po městě. Soubojový systém považuje za nedotažený a těžkopádný, řetězení útoků prý nefunguje pořádně. Hlavně v menších místnostech s nízkými stropy to je problém. Recenzenta nezaujaly ani některé příběhy, které prý sklouzávají k nechtěné parodii a volby hráče jsou často jen iluzorní.