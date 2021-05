Tajná zpráva láká na odhalení týkající se zombie akce Dying Light 2

Do redakce nám dorazila tuba s plakátem, svítilnou a dopisem, který nás nabádal, abychom odhalili „tajnou zprávu“. Při posvícení na plakát se objevil velký nápis Dying 2 Know, datum 27. května, čas 21:00 a odkaz na Twitch: www.twitch.tv/techland. A nic víc. Předpokládáme, že se tak konečně dozvíme, jak to s očekávanou zombie akcí vypadá, a hlavně kdy vyjde.

Nedávno tvůrci prozradili, že na next-gen konzolích si hráči budou moci vybrat ze tří nastavení, a to: Kvalita (včetně ray-tracingu), Výkon (60+ FPS) a 4K. Co se herní doby týče, ti, kteří chtějí jen proběhnout, to zvládnou zhruba za dvacet hodin. Kdo bude chtít vidět víc, může ve hře strávit dvakrát až třikrát víc času. Už úvodní oblast je prý na sedm až osm hodin.

Hra byla před více než rokem odložena na neurčito a od té doby o ní moc nevíme. Ostatně od našich prvních dojmů z E3 právě uplynou tři roky. A to je zatraceně hodně času. Původní Dying Light vyšel v roce 2015, na nějž nevázalo o rok později parádní rozšíření The Following. Nezbývá než věřit, že dvojka bude minimálně stejně dobrá jako předchůdci.