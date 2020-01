Vlna odkladů nekončí, nejnověji postihla i Dying Light 2

Ještě po silvestru to vypadalo, že všechny ty pecky, které budou na jaře vycházet, nebudeme ani stíhat hrát. Teď se začínáme obávat, abychom vůbec měli o čem psát. Cyberpunk 2077, Final Fantasy VII Remake, Marvel’s Avengers i Iron-Man VR byly totiž odloženy. A nyní stejný osud potkal i Dying Light 2 (naše preview), který byl plánován na první pololetí.

Tentokrát je to o to smutnější, že je to posun na dobu neurčitou a nové datum ani neznáme. Důvod tohoto neoblíbeného kroku je stejný jako vždy – snaha dodat co nejvíc odladěný produkt.