Dying Breed se odkazuje na zlatou éru strategií odehrávajících se v reálném čase. Legendární Command & Conquers z devadesátých let připomene nejenom na první, ale i na druhý a třetí pohled. Příběh se odehrává v alternativní historii po jaderném holokaustu, který rozpoutal Adolf Hitler.
Autor: MicroProse Software
V alternativní historii dosáhlo nacistické Německo nečekaného technologického pokroku. Spojené státy a Sovětský svaz mu vyhlásili válku až v roce 1945.
V roce 1951 Hitler pochopil, že nedokáže válčit na dvou frontách, porážka Německa se blížila. Hitler proto aktivoval protokol „soudného dne“, což znamenalo vyslání dvou stovek zbraní hromadného ničení na nejdůležitější průmyslová a civilní centra.
Svoji roli sehraje vynálezce Nikola Tesla, který zřejmě dokáže cestovat časem. Svými vynálezy výrazně ovlivnil podobu nově vznikajícího světa. A samozřejmě tu máme i tajemný minerál, o nějž je třeba bojovat.
Dying Breed je klasická real-time strategie, v níž hráči staví základnu, trénují jednotky a samozřejmě válčí.
Na výběr budou dvě hratelné frakce, West World Alliance (WWA) představuje ty hodné a Empire Ascending Order ty zlé.
Hra zamíří 7. října do předběžného přístupu na Steamu, v němž pobude necelý rok.
Mimochodem, na oficiálních stránkách si můžete stáhnout retro stylizovaný manuál, který obsahuje i popis jednotek.
Když už tam budete, stáhnout si můžete i demoverzi (na Steamu není).
Součástí příběhu budou i filmečky, které pomohou navodit tu správnou atmosféru. V případě Dying Breed jsou až komicky béčkové, odkaz na C&C je však více než patrný.
„Dying Breed je můj milostný dopis první generaci RTS her zaměřených na budování základen. Je také výsledkem mnoha let vytrvalosti, přátelství, neúspěchů a vítězství. Nemůžu se dočkat, až zažijete svět, který jsme vytvořili, jeho příběh, hudbu, FMV a brutální strategické bitvy,“ prozrazuje autor na Steamu.
O hře začal přemýšlet v roce 2018, o dva roky později už měl se svým malým týmem první build.
