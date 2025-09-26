|
Nová hra připomene legendární strategii C&C, pobaví i béčkovými filmečky
Dějinný úspěch? Hráč se po patnácti letech chůze blíží k okraji Minecraftu
Zapálený fanoušek Minecraftu s přezdívkou KurtJMac již čtrnáct let putuje procedurálně generovaným kostičkovaným světem ve snaze nalézt jeho okraj. Podle propočtů se mu to již brzy podaří, a i kdyby...
KVÍZ: Poznáte slavné hry na Amigu?
Byť se různé verze liší, většina ikonických her se objevila na Amigu i PC, respektive MS-DOS. V kvízu jsme se proto více zaměřil na hry, které vyšly na Amigu jako první či mají k této platformě...
Legendární opilecká svatba Jiřího Káry se vrací jako akční hra
Svatba Jiřího Káry je českou legendou mezi bizarními domácími videi. Nyní na motivy této události a postav v ní účinkujících vznikne i akční hra, která bude sledovat fiktivní události druhý den po...
Stahujte zdarma parádní českou hru a survival, v němž nemůžete věřit nikomu
Epic tento týden rozdává dvě povedené hry zdarma. Jednou z nich je další titul od studia Amanita, druhou pak survival akce, jejíž zábavu umocňuje přítomnost zrádců.
Dying Breed se odkazuje na zlatou éru strategií odehrávajících se v reálném čase. Legendární Command & Conquer z devadesátých let připomene nejenom na první, ale i na druhý a třetí pohled. Příběh se...
Donkey Kong Bananza: DK Island & Emerald Rush
Xbox konečně prozradil, za kolik bude prodávat handheldy ROG Xbox Ally
Xbox bude mít také svůj handheld, ale trochu jiný, než byste možná očekávali. Do prodeje zamíří v polovině října, levná záležitost to ovšem nebude.
Nová hra připomene legendární strategii C&C, pobaví i béčkovými filmečky
Xbox konečně prozradil, kde si zajezdíme ve Forze Horizon 6
Arkádová závodní značka Forza Horizon patří v současnosti mezi ty nejdůležitější z portfolia Xboxu. Země, v níž se bude odehrávat nový díl, byla odhalena během Xbox Tokyo Game Show 2025.
PlayStation Plus láká v říjnu na vynikající horor a bláznivou kozu
Předplatitelé PlayStation Plus se i v říjnu mohou těšit na tři hry zdarma. A tentokrát to není vůbec špatné. Povedený horor Alan Wake 2 doprovodí bláznivý simulátor Goat Simulator 3.
PlayStation ukázal své plány. Na své si přijdou milovníci retra i mainstreamu
Společnost Sony si na středeční noc připravila další díl svého oblíbeného pořadu State of Play, během ní hráčům ukazuje nadcházející herní hity. Majitelé playstationů se mohou těšit na pokračování...
Pokémon Legends: Z-A přinášejí největší změnu v historii série. První dojmy
Vyzkoušeli jsme Pokémon Legends: Z-A, nový díl z hlavní série a očekávaný prodejní hit. Tvůrci tentokrát nenechali kámen na kameni a přicházejí se zcela přepracovaným systémem soubojů.
Yakuza 3 ožije v nové grafice a s dodatečným příběhem za novou postavu
Ryu Ga Gotoku Studio pokračuje v předělávkách své slavné mafiánské série Yakuza. Na příští rok se chystá remake trojky pojmenovaný Yakuza Kiwami 3, k němuž vyjde zbrusu nové příběhové rozšíření Dark...
Kolik stála výroba Ghost of Yotei a kauza vyhozené vývojářky
Očekávaná samurajská akce Ghost of Yotei už pomalu klepe na dveře. O tom, kolik stála výroba v porovnání s předchozím dílem či proč byla vyhozena jedna ze zaměstnankyň, se rozpovídal Brian Fleming,...
Rituál, plačící dítě a strach. Kodžima ukázal další střípek z hororu OD
Studio Kojima Productions, které v červnu vydalo scfi-fi Death Stranding 2, slaví deset let. Při té příležitosti jsme viděli nový teaser z připravovaného hororu OD, chystají se ovšem i další...