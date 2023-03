Sen pokračuje, okrajová hra dvou bratrů se stále prodává po statisících

Bratři Adamsovi na své vysněné hře Dwarf Fortress vyšívali 16 dlouhých let, než ji konečně prohlásili za hotovou. Dlouhý vývoj jim pomáhala financovat komunita hardcore fanoušků, kteří pod ryze schematickou grafikou dokázali rozeznat obrovský potenciál a ocenit hardcore mechaniky, ze kterých by průměrnému konzumentovi počítačových her nejspíše explodovala halva. Dwarf Fortress bere při simulování svého světa v potaz každý orgán v těle, například zdravotní stav každé končetiny každého z tisíců obyvatel hlubinné říše se skládá z aktuální hodnoty kosti, tuku, svalů, nervů a kůže.

Dlouhé roky vypadal Dwarf Fortress jen takto.

Hra vyšla v prosinci loňského roku a od té doby se jí prodalo přes 600 tisíc kopií. Při necelých sedmi stech korunách za kus (hra zatím měla maximálně 10% slevu) to je po odečtení provize Steamu nějakých 300 milionů korun, což je pro dvoučlenné studio docela solidní kapesné i s přihlédnutím k tím, že jim s distribucí pomáhalo malé nezávislé vydavatelství Kitfox.

„Když jsem vyrůstal v době, kdy byly počítačové hry ještě strohé, nikdy jsem si nepředstavoval, že budu herním vývojářem nebo skorocelebritou, ale zdá se, že přesně to se stalo,“ nechal se slyšet starší z bratrů Zach. Že ho lidé jen tak poznávají na vývojářské konferenci GDC, kde ho zpovídal reportér magazínu PC Gamer, ještě není tak zvláštní, prý už se mu však stalo i to, že jej oslovil cizí člověk na ulici.

Adamsovým vydání hry bezpochyby změnilo život, ale naštěstí nepropadli dojmu vlastní důležitosti, takže nemají potřebu se na Facebooku chlubit fotografiemi svých našlapaných aut či se hádat s půlkou internetu o tom, kdo je větší narcis.

Oba se přestěhovali do většího, a do konce si i zaplatili jednoho oddaného fanouška, kterým jim od teď bude pomáhat. Bude tak vlastně první člověk mimo rodinu, kdo dostane příležitost nahlédnout do zdrojového kódu.

Úspěšným vydáním totiž pro ně práce nekončí, svému životnímu dílu se hodlají věnovat i do budoucna. Jen to teď budou moci dělat z pěkného finančního polštáře.