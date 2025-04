The Duskbloods | foto: From Software

Novou hru od studia From Software v rámci prezentace k podrobnému představení konzole Nintendo Switch 2 asi čekal málokdo. Ve středeční prezentaci Nintendo slíbilo, že na novou konzoli doručí vysoce populární hru Elden Ring i s loňským datadiskem, což už samo o sobě fanoušky hodně potěšilo. O to víc bylo překvapivé, když následovala ještě jedna, zásadní novinka od tohoto studia: nová hra The Duskbloods.

Za hrou stojí známý designér Hidetaka Mijazaki, který vytvořil právě Elden Ring, trilogii Dark Souls nebo Bloodborne. Právě třetí jmenované hře, na jejíž pokračování nebo alespoň modernizovanou verzi fanoušci čekají jako na spasitele. Duskbloods totiž mísí vizuály z viktoriánské éry, gotiky, steampunku a prvky asijské kultury.

Největším překvapením je však to, že nejde o singleplayerový titul, nýbrž o multiplayerovku ve stylu „PvPvE“ tedy mixu soubojů mezi hráči a pobíjení monster. A hned v závěsu Nintendo také šokovalo diváky tím, že půjde o exkluzivní titul pro Nintendo Switch 2, podobně jako je Bloodborne uzavřený na PlayStationu 4 (hrát jde i na pětce, ale bez jakéhokoliv vylepšení kvality). Autoři však neupřesnili, zda jde o plnou nebo jen časovanou exkluzivitu.

Úvodní trailer leccos prozradil. Hra bude obsahovat arénu pro osm hráčů, kteří budou soupeřit o to, kdo jako první získá „First Blood“ (první krev). Hráči budou k dosažení cíle moci využívat opravdu širokou škálu výbavy a schopností. Viděli jsme herní postavy, které umějí létat vzduchem díky raketovému batohu, střílet ze samopalu nebo se proměnit v dinosaura. Vypadá to na soutěživou alternativu ke klasickým hrám série Dark Souls.

The Duskbloods vyjde až příští rok, From Software musí nejprve odbavit spin-off na hru Elden Ring s podtitulem Nightrein, který chystá ještě na letošek. I to bude multiplayerová hra, takže se zdá, že se žánr her více hráčů studiu celkem zalíbil. Ohledně Duskbloods si tedy ještě na doplňující informaci nějakou dobu nejspíš počkáme.