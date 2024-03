Oblíbená deskovka ze světa Duny vyšla i v digitální podobě. A v češtině

Svět Duny je díky aktuálnímu kinohitu Dennise Villeneuva opět v kurzu, je tak trochu škoda, že ho přímo nedoplnila i nějaká počítačová hra. Chystaná onlinovka Dune: Awakening je ještě daleko (viz náš článek), u 4X strategie Dune: Spice Wars kvůli létům strávených v režimu předběžného přístupu zase chybí onen kýžený punc novosti.

Hra má oficiální licenci na film, takže všechny hlavní aktéry dobře poznáte na první pohled.

Díry na trhu se tak rozhodlo využít vydavatelství Dire Wolf a fanouškům předkládá „alespoň“ digitální verzi jejich populární deskovky Dune: Imperium. V ní se čtveřice hráčů snaží ovládnout těžbu koření a zároveň vybalancovat rozdělování vzácných zdrojů mezi politikaření a vojnu. Pravidla jsou poměrně sofistikovaná a pro účely článku si vystačíme jen s tím, že gros hry představuje stavění karetních balíčků a rozmisťování jednotek na mapě pouštní planety.

Původní hra byla velmi úspěšná a dočkala se několika nominací v prestižních anketách. Do digitální podoby se ji podařilo přenést bez kompromisů, absentující protihráče může solidně nahradit umělá inteligence. I vizuálně jde o povedené dílo, které čerpá z filmové předlohy a navíc je k dispozici i s českou lokalizací. I díky tomu se teď hra na Steamu pyšní 96 procenty kladných recenzí od více než tisícovky hráčů.

Při ceně necelých šesti stovek je výrazně levnější než její hmatatelná předloha, takže pokud jsou rozvážné a taktické hry váš šálek čaje, není nad čím váhat. Do budoucna by se ještě měla rozrůst o rozšíření Rise of Ix a později i patrně o Immortality, které základní hru výrazně obohacují.