Chystají se tři hry na motivy kultovní Duny

Jednou z nich má být multiplayerové RPG v otevřeném světě, se kterými má ostatně Funcom bohaté zkušenosti, připomeňme třeba oblíbené Conan Exiles nebo The Secret World. O zbylých dvou můžeme jen spekulovat, jisté však je, že nepůjde jen o mobilní hříčky.



To byly časy...

Více než z původních knih budou hry čerpat inspiraci z chystaného stejnojmenného filmu, který přijde do kin někdy v průběhu příštího roku.

Hráčům je svět Duny známý především díky kultovní realtimové strategii Dune II: The Building of a Dynasty z roku 1992, ale zapomenout by se nemělo ani na skvělý první díl. Ten přinesl do té doby nevídanou kombinaci strategie i příběhové adventury a má mimochodem jeden z nejlepších soundtracků, jaké jsem kdy ve hře slyšel.