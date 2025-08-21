Vyzkoušejte novou Dunu, čas na to máte do neděle

Ondřej Zach
  9:55
V červnu vydaný survival Dune: Awakening brzy rozšíří nový obsah, tvůrci tak zkoušejí nalákat nové hráče. Na vyzkoušení trial verze máte čas do neděle.

Dune: Awakening

10.06.2025 PC, PSP, Xbox Series X/S, PS5

Trial lze hrát pouze do neděle 24. srpna a je omezen deseti hodinami herního času, který ovšem běží pouze v momentě, když je hra spuštěná. Není třeba tak hrát na jeden zátah.

Dune: Awakening
Dune Awakening
Dune Awakening
Dune: Awakening
Trial verze běží na vlastních serverech, což znamená, že nepotkáte hráče, kteří si hru koupili. Pokud se nakonec rozhodnete hru pořídit, nahraný postup se přenese a vy si budete moci zvolit server (například ten, kde hrají vaši přátelé).

Zkušební verze umožní prozkoumat celý Hagga Basin, dostupná nejsou pouze následující místa: Harko Village, Arrakeen a Deep Desert.

Trial verze je dostupná na Steamu.

Nový obsah pro Dune: Awakening

Tvůrci zároveň odhalili připravovaný nový obsah, který do hry zamíří 10. září. V rámci bezplatné druhé kapitoly bude pokračovat příběh, ve hře se dále objeví nové kontrakty, dynamické události a možnosti přizpůsobení.

Naproti tomu The Lost Harvest je placený přídavek (vyjde na necelé tři stovky korun), který nabídne samostatný vedlejší příběh. Transportní loď přepravující sklízecí stroj Miner’s Guild byla sestřelena z oblohy a hráči musí tento náklad najít. Odměnou je nové vozidlo a kosmetické doplňky.

Dune: Awakening - nový obsah

Dune: Awakening - nový obsah

Alternativní realita Duny

Paul Atreides na začátku hry vidí jednu z realit, tu, kde se nenarodil. Kdy nedošlo k vyhlazení rodu Atreidů při útoku imperiálních sardaukarů. Svět, kde impérium Fremeny kompletně vyhladilo a Duna se stala domovem mnoha podivínů, dobrodruhů i nejodpornější spodiny. Realitu, ve které jste vy.

Dune: Awakening

Dune: Awakening

„Funcom se opět vytasil s těžko uchopitelným titulem. Dune Awakening je jedinečný zážitek, který skvěle využívá kultovního univerza i líbivého filmového vizuálu. Ojedinělý mix survival a MMORPG, který kombinuje hned několik přežívacích mechanismů, dokáže být zároveň nudný i návykový. Titul má nevyužitý potenciál, který se snad ještě dál rozvine, stejně jako samotný příběh,“ napsali jsme v recenzi na Dune: Awakening na Bonuswebu.

