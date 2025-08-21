Trial lze hrát pouze do neděle 24. srpna a je omezen deseti hodinami herního času, který ovšem běží pouze v momentě, když je hra spuštěná. Není třeba tak hrát na jeden zátah.
Trial verze běží na vlastních serverech, což znamená, že nepotkáte hráče, kteří si hru koupili. Pokud se nakonec rozhodnete hru pořídit, nahraný postup se přenese a vy si budete moci zvolit server (například ten, kde hrají vaši přátelé).
Zkušební verze umožní prozkoumat celý Hagga Basin, dostupná nejsou pouze následující místa: Harko Village, Arrakeen a Deep Desert.
Trial verze je dostupná na Steamu.
Nový obsah pro Dune: Awakening
Tvůrci zároveň odhalili připravovaný nový obsah, který do hry zamíří 10. září. V rámci bezplatné druhé kapitoly bude pokračovat příběh, ve hře se dále objeví nové kontrakty, dynamické události a možnosti přizpůsobení.
Naproti tomu The Lost Harvest je placený přídavek (vyjde na necelé tři stovky korun), který nabídne samostatný vedlejší příběh. Transportní loď přepravující sklízecí stroj Miner’s Guild byla sestřelena z oblohy a hráči musí tento náklad najít. Odměnou je nové vozidlo a kosmetické doplňky.
Alternativní realita Duny
Paul Atreides na začátku hry vidí jednu z realit, tu, kde se nenarodil. Kdy nedošlo k vyhlazení rodu Atreidů při útoku imperiálních sardaukarů. Svět, kde impérium Fremeny kompletně vyhladilo a Duna se stala domovem mnoha podivínů, dobrodruhů i nejodpornější spodiny. Realitu, ve které jste vy.
„Funcom se opět vytasil s těžko uchopitelným titulem. Dune Awakening je jedinečný zážitek, který skvěle využívá kultovního univerza i líbivého filmového vizuálu. Ojedinělý mix survival a MMORPG, který kombinuje hned několik přežívacích mechanismů, dokáže být zároveň nudný i návykový. Titul má nevyužitý potenciál, který se snad ještě dál rozvine, stejně jako samotný příběh,“ napsali jsme v recenzi na Dune: Awakening na Bonuswebu.
|
RETRO: První herní Duna je neprávem opomíjená, zestárla lépe než druhý díl