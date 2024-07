Očekávaný hit na PlayStation 5 doprovodí nádherný tematický ovladač

Zatímco Nintendo spoléhá na svého Maria, Sega na modrého ježura Sonica, PlayStation svého ikonického maskota nemá. Kdysi tak byl vnímán Crash Bandicoot, v éře PlayStationu 3 se skoro prosadil maňásek Sackboy, nyní hráčům učaroval robůtek Astro.

Astro hráče bavil už na PlayStationu 4 ve virtuální realitě, nicméně do širšího povědomí se dostal až s PlayStationem 5. Součástí balení konzole totiž je technologické demo Astro’s Playroom, které demonstruje možnosti konzole, zejména „smyslových“ funkcí ovladače DualSense. U hráčů se setkalo s tak pozitivní odezvou, že letos 6. září vyjde plnohodnotná 3D hopsačka Astro Bot.

DualSense – Astro Bot Limited Edition

PlayStation při té příležitosti chystá také tematický ovladač Astro Bot Limited Edition. Předobjednávky spustí 9. srpna, k zákazníkům se dostane ovšem až zároveň s vydáním hry.

„Design ovladače se vyznačuje typickými modrými prvky Astro na rukojetích a tlačítkách, plasticky tvarovanými sci-fi liniemi a také charakteristickou dvojicí hravých očí na dotykové plošce,“ přibližuje studio Team Asobi svoji vizi. Cena ovladače byla stanovena na 79,99 euro, což je zhruba 2 030 korun.

Co se Astro Bota týče, měli jsme možnost si hru v předstihu zahrát a první dojmy jsou výborné. „Pokud jste hráli Astro’s Playroom a hra vás bavila, pak je pro vás Astro Bot v podstatě povinností. Je to přesně to, po čem jsem toužil během hraní této ukázky v roce 2020: aby zde bylo ještě víc úrovní, mechanismů, mincí a tajných předmětů k sesbírání, víc výzev... prostě aby hra tak rychle neskončila. A přesně toto přání nyní Astro Bot splní,“ píšeme v prvních dojmech.