Čeští vývojáři milují vlaky. Další železniční hra bude karetní horor

Každý rok u nás vznikne spousta skvělých her, které dokážou uspět i v celosvětovém měřítku. Jejich nabídka je nesmírně pestrá, co se týče herních žánrů i zasazení, takže asi nelze mluvit o nějakém typicky českém rukopisu, ale všimli jsme si, že oblíbeným tématem tuzemských vývojářů je železnice.

Grafickou stylizací i důrazem na karty hra připomíná kultovní Inscryption, ve skutečnosti ale půjde o ryzí adventuru.

Do společnosti her jako Mashinky, The Last Train Home, Dark Train nebo třeba Rail Route by již příští rok měl přibýt i zajímavý horor Dreadline Express. Hrát v něm budeme za jednoho z pasažérů posledního lidského vlaku putujícího bezútěšnou krajinou. Odkud kam vlak jede a co vůbec bude hráčovým úkolem, není v tuto chvíli jasné, jediný vývojář hry David Konečný má ale v hráče velkou důvěru. Nechce je vodit za ručičku, naopak jim dá svobodu přijít si na vše po svém.

V jádru půjde o klasickou adventuru plnou rozhovorů s ostatními postavami a řešení zapeklitých hádanek, na rozdíl od většiny zástupců žánru tu ovšem nebudeme hromadit předměty do inventáře, ale zjišťovat informace, které jsou pak vyjádřeny formou karet. Rozrůstající balíček pak můžete různě kombinovat a vykládat, čímž budete ovlivňovat okolní svět.

Díky jednoduché, ale stylové grafice hra na první pohled připomíná vynikající Inscryption, má však být daleko víc adventurou.

Pravda je, že takto na papíře to může působit snad až příliš divně, ale originální pravidla by měla být snadno pochopitelná. Ostatně hra si odnesla hlavní cenu z letošní výstavy Game Fest, kde si ji návštěvníci mohli vyzkoušet na vlastní kůži. Ještě do konce roku by pak měla tato hratelná demoverze vyjít i na Steamu, vydání hotové hry je pak naplánováno na příští rok.