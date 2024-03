Lidé se baví editorem postav z Dragon’s Dogma 2, tvoří celebrity i monstra

Dragon’s Dogma 2 by mohl být černým koněm letošního roku. Vymodlené pokračování dvanáct let starého RPG vychází 22. března, už teď však mají hráči možnost vyzkoušet editor hlavní postavy, který je mimořádně detailní. Je to vskutku mocný nástroj, který umožňuje vytvořit prakticky jakoukoliv tvář. Pojďte se s námi podívat na nejzajímavější výtvory, které jsme ulovili na sociálních sítích.