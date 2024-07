V Dragon Age si půjde zapnout nesmrtelnost, není to podvod říká vývojářka

Že chystaný čtvrtý díl série Dragon Age nebude tak úplně vhodný pro hardcore fanoušky prvního dílu bylo jasné už z prvního traileru, místo temného fantasy RPG jsme totiž mohli vidět spíše stylizovanou rubanici à la Fornite. Následná ukázka průchodu úvodních lokací už sice dokázala úvodní zklamání alespoň částečně napravit (viz náš článek), ale nic to nemění na evidentním faktu, že vývojáři cílí na co nejširší pole zákazníků

Dragon Age: The Veilguard už toho s prvním dílem moc společného nemá. To ale nemusí být nutně ke škodě.

A tedy dokonce i na ty, které vlastně ani samotné hry hrát nechtějí a jen by rádi sledovali příběh. Režisérka hry Corinne Buscheová se v rozhovoru pro magazín Game Informer, nechala slyšet, že Veilguard kromě předdefinovaných tří obtížností, z nichž ta nejjednodušší „vypravěč“ výrazně sníží náročnost soubojů, bude umožňovat i vlastní nastavení.

Zvolit si tak budete moci například možnost automatického míření, prodloužit časový interval umožňující „parírování“ nebo naopak snížit množství zranění od nepřátelských útoků. Pokud ani to nepomůže, existuje zde dokonce možnost zcela vypnout možnost smrti, takže se vyhnete nepopulárnímu game overu. „Není to ale podvod. Je to způsob, jak zajistit, aby si hru užili hráči všech schopností,“ tvrdí Buscheová.

Ať už tomu budeme říkat, jak chceme, rozhodně je to dobrá zpráva pro mnohé hendikepované hráče, kterým je z důvodu pomalejších reakcí spousta podobných her jednoduše zapovězena. Na druhou stranu je nutné podotknout, že bez pocitu nebezpečí se vytrácí podstatná část atmosféry a automatická volba nejjednodušších obtížností výsledný zážitek přibližuje spíše k pasivnímu sledování televize než k interaktivní zábavě.

Podobné rozhodnutí mimochodem před pár lety udělali i autoři Psychonauts 2 a i když byly reakce rozporuplné, na výsledné hře se to nijak negativně neprojevilo (viz náš článek). Co si o tom myslíte teď?