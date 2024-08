Čekání je u konce, nový díl Dragon Age vyjde skoro 10 let po tom minulém

Málokdy se v redakci na něčem tak jednomyslně shodneme jako na tom, že první trailer na dlouhé roky očekávané pokračování RPG série Dragon Age byl úplným fiaskem (viz naše dojmy ze Summer Game Festu). Jako by vydavatelé nepochopili, co mají fanoušci rádi, a místo temného epického fantasy ukázali infantilně stylizované omalovánky.

Veilguard může už jen příjemně překvapit.

Možná to ale nakonec bylo schválně, protože veškerá očekávání se okamžitě propadla k nule a každý další vydaný střípek informací teď reputaci hry mírně vylepšuje. Nakonec tak místo zklamání z béčkové hry budou lidé rádi, že Dragon Age vlastně ještě vůbec existuje.

Nově vydaný trailer ukazuje hru v daleko lepším světle. Konečně vidíme draky, krev a hlavní hrdinové nevypadají tak nesympaticky. Je velmi pravděpodobné, že aspoň jeden z vašich společníků bude tak sympatický, že se vyplatí s ním navázat romantický vztah (viz náš článek). Jakožto fanouškovi série od prvního dílu mi to stále přijde sice moc barevné, ale budiž, doba se změnila.

Tou nejpodstatnější informací z traileru je ovšem datum vydání – na nových konzolích a PC si hru budete moct koupit již 31. října, téměř deset let od vydání posledního dílu. Jak je dnes smutným zvykem, hra bude k dispozici rovnou v několika edicích, které obsahují různé množství kosmetických vylepšení. Zajímavé je, že na PC je hra o deset dolarů (zhruba 200 korun) levnější než jinde.