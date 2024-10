Čekání je téměř u konce, poslední trailer láká na brzké vydání Dragon Age

První díl série Dragon Age se datuje do nejlepší éry společnosti Electronic Arts, kdy vydávala pecky jako Dead Space, Mass Effect nebo Mirror’s Edge.

Na pokračováních lze sice dobře pozorovat jistý pokles kvality, ovšem stále jde o jednu z nejcennějších značek, kterými toto kdysi bezvýhradně milované vydavatelství disponuje. Není tak divu, že chystaný čtvrtý díl s podtitulem Veilguard je jedním z nejočekávanějších hitů předvánoční sezóny.

A jeho vydání už je vskutku na spadnutí, hra vychází již ve čtvrtek 31. října. Ideální čas na poslední, tzv. launchový trailer, který ve dvou minutách ukazuje, co můžeme od plné verze očekávat. Na rozdíl od rozpačitě přijatého prvního videa tentokrát vývojáři servírují přesně to, co fanoušci série chtějí – temné fantasy s epickým příběhem plné krvavých soubojů a sympatických hrdinů.

Ano, nesmíme zapomínat, že u Electronic Arts je vždy potřeba mít se na pozoru, na druhou stranu není důvod očekávat hned to nejhorší, trailer vypadá jednoduše skvěle. Jen škoda, že jsme v předstihu nedostali editor postav, který by výrazně urychlil vstup do hry, u podobně rozsáhlých RPG by to už mělo být normou.