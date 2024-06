Dragon Age se vrací po deseti letech. Konzervativní fanoušky asi nepotěší

Na představení nového dílu fantasy ságy Dragon Age čekali fanoušci dlouho, o to větší zklamání pak nabídl první trailer zveřejněný během jinak skvělé Xbox Showcase. Bližší pohled na hru naštěstí ukázal, že by to úplný průšvih být nemusel, přesto The Veilguard (ještě nedávno známý jako Dreadwolf) ortodoxní příznivce série asi spíše nepotěší.