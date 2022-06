Nový díl Dragon Age bude mít podtitul Dreadwolf, letos však nevyjde

Výraz Dreadwolf nemá v češtině ekvivalent a hodně volně bychom ho mohli přeložit jako hrůzovlka (zní to kostrbatě, uznávám, ale trápit vás to nemusí, protože s českou lokalizací se prakticky jistě nepočítá). Je to však zároveň přezdívka jedné z postav předchozího dílu, na nějž bude nový příběh přímo navazovat.

Jestli už nevíte, kdo to na obrázku je, možná byste si měli Inquisition zopáknout.

Autoři si jsou naštěstí dobře vědomi, že události osm let staré hry už si nikdo nepamatuje, nota bene když většina jeho příběhu byla až v dodatečném DLC, takže se prý nemusíme obávat a všechny důležité události nám dodatečně vysvětlí.

Bohužel informace o podtitulu hry je tou jedinou, kterou jsme se po roce a půl od reklamního teaseru od autorů dozvěděli. Co hůř, krotí všechna očekávání a dávají vědět, že si na novinku ještě nějakou dobu počkáme. Pokud jste tak tajně doufali, že by třeba hra mohla vyjít ještě letos, tak už nedoufejte, je to oficiálně vyvrácené. Na druhou stranu to nováčkům dává možnost doplnit si vzdělání a zahrát si celou předchozí trilogii zase znovu.

Název Dreadwolf zní docela dobře, trochu rozpaky ve mně ovšem vzbuzuje zvláštní fialová stylizace zveřejněného loga, která příliš neodpovídá temnému vyznění celého příběhu.

Ano, už se asi moc rýpu v detailech, ale zkuste si sami napsat článek o slovu Dreadwolf. Čímž jsem se elegantně dostal přes minimální hranici tisíce napsaných znaků a můžu toto oboustranné trápení konečně ukončit.