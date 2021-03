Dota vydělává miliony, přesto se na její tutoriál musí skládat hráči

Dota 2 je jednou z vůbec nejoblíbenějších her poslední dekády. Na streamovací platformě Twitch stabilně patří mezi pětici nejsledovanějších titulů, pravidelně se v ní pořádají turnaje o miliony dolarů a Netflix na letošní rok plánuje její seriálovou adaptaci. I přesto má však k dokonalosti daleko.



Dota 2 má spoustu navzájem provázaných mechanismů, a tak je pro nováčky obtížně přístupná.

Kromě mimořádně toxické komunity je Dota 2 proslavena i svojí nepřístupností vůči nováčkům. Klasické výukové mise (tzv. tutoriály) jsou totiž ve hře tak odbyté, že mimo jiné odkazují na předmět, který byl ze hry dávno odstraněn. Vývojáři prostě spoléhají na své fanoušky, kteří už vyprodukovali nespočet návodů a de facto tak jejich práci dělají za ně.

Jelikož se situace už roky nelepší, člověku s internetovou přezdívkou SirActionSlacks došla trpělivost a rozhodl se, že s tímto problémem společnosti Valve pomůže. Obrátil se na herní komunitu, aby mu pomohla s přípravou důstojného tutoriálu. Na portálu IndieGoGo na tento bohulibý projekt vybral částku přesahující 28 000 dolarů (cca 600 000 Kč).

Bohužel tento přístup má i několik rizik. Jednak si tvůrci tutoriálu musí pořádně pospíšit, aby stihli datum vydání Dota 2 seriálu na Netflixu, který ke hře dozajista přitáhne spoustu nových lidí, jednak je potřeba i spolupráce ze strany Valve. Pokud totiž tutoriál v Dotě oficiálně nezpřístupní, dostane se k němu jen málokdo. To by sice měla být jen formalita, ale u podobně velikých korporací člověk nikdy neví. Pro Valve je totiž tato iniciativa nelichotivou vizitkou a mohli by se ji pokusit zamést pod koberec.

V tuto chvíli jsou zatím z plánovaného návodu k dispozici tři videa a hratelná demoverze, kterou si můžete vyzkoušet na tomto odkaze.