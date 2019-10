Internetový archiv nabízí zdarma a legálně přes dva tisíce dosových klasik

Také jste v dětství listovali barevnými časopisy o hrách a snili o tom, že si jednou třeba nějakou z těch krásných her zahrajete na vlastní kůži? V roce 2019 můžete to samé dělat i na internetu s jedním podstatným rozdílem – všechny ty kdysi nedosažitelné tituly jsou dnes vzdáleny jen pár kliknutí.



Takto dřív vypadaly nabídky pirátských prodejců, dnes je to legální.

Web Internet Archive, který se zabývá uchováváním veškerého webového obsahu (mimo jiné provozuje i stránku Wayback Machine) nově rozšířila svoji už tak dost bohatou nabídku o dalších dva a půl tisíce her. A ne žádných zapomenutých béček, ale skutečných hitů dosové éry, které jsou zábavné dodneška. Namátkou Loom, Ultimate Body Blows, Prince of Persia, California Games, Prehistoric, Eye of the Beholder, Colonization, NHL 94 a zhruba bambilion dalších. Ano, většina z toho obrovského množství je bezcenný odpad, ale alespoň si uvědomíte, že tenkrát nebylo lépe, jen si dnes pamatujeme už jen to dobré.

Vše funguje přímo v prohlížeči, bohužel akční hry nám přišly docela pomalé, na advetury a RPG je to však ideální.

Všechny z nich jsou přitom hratelné přímo v prohlížeči, který emuluje Dosbox. Neobejde se to bohužel bez problémů. Některé z vyzkoušených her byly příliš pomalé, problém také představuje ukládání pozic. Na druhou stranu je to ráj pro pamětníky, kteří si mohou nezávazně vyzkoušet tituly, nad kterými dřív mohli jen slintat, případně si oživí zašlé vzpomínky na mládí.

Přiznám se, že příliš nerozumím tomu, jak je to s legální stránkou věci – přece jen dost z těch her se stále prodává třeba na stránce GoG nebo i Steamu, některé z nich dokonce obsahují i tehdejší protipirátskou ochranu. Evidentně je ale vše ošetřené, takže vzhůru do toho.