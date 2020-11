Milovníci retra, jásejte, DosBOX chystá spoustu inovací

Marná sláva, i když jsou dnešní hry v každém ohledu lepší, dnešní generace třicátníků a čtyřicátníků nedá dopustit na devadesátá léta. Právě pro ně existuje softwarový nástroj DosBOX, který i na moderních počítačích vybavených nejnovějšími operačními systémy dokáže snadno rozběhat prehistorické hry. Ne, že by snad jeho používání bylo nějak extra obtížnÉ, vypisování DOSových příkazů je součást kýženého retro kouzla, ale jak asi potvrdí každý, kdo se nespoléhá na předpřipravené klienty z GOGu, je to při zkoušení více her najednou poněkud zdlouhavé.

Tyto konfigurace se kdysi prodávaly za cenu ojetého auta.

Vývojář Bernhard Schelling se proto tento opensourcový program rozhodl vylepšit, výsledku své práce bude říkat DosBOX Pure.

Co bude umět? Například spouštět hry přímo ze zazipovaných souborů, podporovat moderní ovladače, snadno vybírat mezi některými retro konfiguracemi nebo nabídne vylepšenou správu cheatů. Díky vylepšenému sytému katalogizace pak celá záležitost tak trochu vypadá jako Steam pro důchodce.

Jelikož vše tvoří ve volném čase a de facto „na koleni“, nemá smysl ptát se na datum vydání. Až to bude, tak to bude.

Otázka do diskuse – kdy a kvůli čemu jste naposledy DosBOX použili?