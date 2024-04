Povedená hra o špinavém pejskovi má 98 % kladných hodnocení a je zdarma

Japonské vydavatelství Bandai Namco dalo svým mladým vývojářům volnou ruku, aby na několika menších projektech prokázali své schopnosti. Výsledkem je trojice zajímavých hříček Boomeroad, Nottolot a Doronko Wanko, které si můžete zcela zdarma stáhnout na Steamu.

A obzvláště u poslední zmíněné byste to opravdu měli udělat (odkaz), protože se s 98 % pozitivních recenzí od uživatelů stala jednou z nejlépe hodnocených her posledních let.

Doronko Wanko

Jejím hlavním hrdinou je chlupatý pejsek, který se páníčkům mstí za to, že ho nechali samotného doma a tak se snaží maximálně znečistit své okolí. Jednoduchá chytlavá hratelnost a především roztomilý hrdina jsou v dnešní době zaručený recept k úspěchu. Hráči se mohou porovnávat v množství zničeného vybavení vyjádřenou v dolarech, za objevování skrytých zákoutí jsou pak odměňováni slušivými kosmetickými doplňky.

Pokud byste rádi hráli zadarmo, ale Doronko Wanko na vás působí příliš infantilně, počkejte si do čtvrtka 4.dubna, kdy digitální obchod Epic Store bude rozdávat The Outer Worlds a poslední díl Thiefa.