Donald Trump jako Master Chief. Bílý dům oslavuje konec konzolových válek

Ondřej Zach
Oficiální účet Bílého domu na síti X překvapil uživatele obrázkem generovaným pomocí AI. Ukazuje salutujícího prezidenta Donalda Trumpa v brnění ikonického hrdiny Master Chiefa ze sci-fi série Halo. Důvod vás možná překvapí.
Donald Trump jako Master Chief

Donald Trump jako Master Chief | foto: Bílý dům

Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved
21 fotografií

Populární kultura už dávno není výsadou malé komunity nerdů, ale jde už o mainstream. Její prolínání s realitou, a to v časech rozmachu generativní umělé inteligence, občas přináší nečekané výjevy. O co jde tentokrát?

Oficiální příspěvek Bílého domu na X zareagoval na oznámení herního řetězce GameStop, že „konzolové války skončily“. GameStop tak s nadsázkou reaguje na fakt, že remake kultovní sci-fi střílečky Halo: Combat Evolved, která v roce 2001 vyšla exkluzivně na první konzoli Xbox, zamíří i na konkurenční platformu PlayStation 5.

Hlavní hrdina Halo, supervoják Master Chief a poslední naděje lidstva v boji s mimozemskou invazí, se tak vůbec poprvé podívá na PlayStation. Master Chief je úzce spjatý se značkou Xbox, podobně jako třeba Mario s Nintendem a ježek Sonic se Segou.

Halo: Campaign Evolved

Halo Infinite

Microsoftu se v posledních letech nedaří prodávat konzole Xbox Series X/S a ani počet předplatitelů Game Passu neroste podle představ. Zvolil proto strategii, podle níž je každá obrazovka Xbox a Microsoft se na ní snaží dostat.

Ostatně prezidentka Xboxu Sarah Bondová se nechala aktuálně slyšet, že vydávání exkluzivit je „přežitek“, protože všichni stejně hrají Fortnite, Call of Duty či Minecraft. Jak s touto strategií nalákají zákazníky ke koupi připravované nové konzole, ukáže až čas. Například konkurenční Nintendo má na špičkových exkluzivitách založený celý svůj konzolový byznys, takže minimálně na této frontě probíhá „konzolová válka“ dál.

Seriál Halo (2. řada)
Halo The Series

Master Chief v seriálu Halo

Vraťme se ovšem k původnímu obrázku, který Bilý dům zveřejnil s popiskem Power to the Players (Sílu hráčům). Co tím chtěl říct, není jasné. Někteří ironicky poznamenávají, že prezident Trump zřejmě ukončil i tuto válku.

Co se Halo: Campaign Evolved týče, podrobnosti čtěte na Bonuswebu zde.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Streamerku Emiru napadli na TwitchConu, ochranka naprosto selhala

Ani jubilejní desátý ročník největší streamerské akce na světě TwitchCon neproběhl hladce. Při setkání s fanoušky totiž napadli známou streamerku a cosplayerku Emiru, která se následně pustila do...

KVÍZ: Poznáte nejdrsnější ženy z historie videoher?

Vybrali jsme ikonické videoherní hrdinky, které bychom rozhodně v reálném světě nechtěli naštvat. Tak schválně, kolik jich dokážete poznat?

Hráči vybrali nejoblíbenější demoverze na Steamu. Zaujaly i vás?

Po skončení festivalu demoverzí Next Fest na Steamu zveřejnili správci portálu přehled těch nejhranějších. I to může sloužit jako obrázek hráčského zájmu o nadcházející PC tituly.

Sebelepší grafika ženskou krásu nenahradí. V Asii frčí simulátory randění

Hry, které jsou místo počítačové grafiky vytvořené z filmových záběrů, byly populární především v 90. letech. Nyní se však zřejmě vracejí do módy. Tedy alespoň v Asii, kde se připravuje hned několik...

Call of Duty existuje jen kvůli tomu, že EA byli haj**ové, vzpomíná vývojář

Série válečných stříleček Call of Duty patří k nejcennějším značkám v herním průmyslu. Její spolutvůrce Vince Zampella vzpomíná, že vůbec nemusela vzniknout.

Donald Trump jako Master Chief. Bílý dům oslavuje konec konzolových válek

Oficiální účet Bílého domu na síti X překvapil uživatele obrázkem generovaným pomocí AI. Ukazuje salutujícího prezidenta Donalda Trumpa v brnění ikonického hrdiny Master Chiefa ze sci-fi série Halo....

28. října 2025 0

RECENZE: The Outer Worlds 2 jsou solidní šidítko pro fanoušky Falloutu

70 %

Pokračování překvapivého komerčního hitu The Outer Worlds ničím zásadně nepřekvapí, pro fanoušky klasických her na hrdiny ze staré školy je to ale vlastně dobře. Až na občasné zbytečné žvanění a...

PS5
28. října 2025 0

The Outer Worlds 2

70 %

PS5
vydáno 27. října 2025  14:57,  aktualizováno  20:14

Vzniká remake sci-fi Halo, legenda Xboxu se poprvé podívá na PlayStation

Od vydání kultovní xboxové střílečky Halo: Combat Evolved uplynulo už téměř čtvrt století. Nyní vzniká remake Halo: Campaign Evolved vystavěný na Unreal Engine 5.

27. října 2025  10:51 4

Jen vy, tma a hejno hladových politiků. Chystá se hororová hra Snemovna

Seznam českých videoherních hororů dostane další originální přírůstek. Tentokrát se vydáme do temných chodeb české Poslanecké sněmovny. Unikat budeme před politiky, kteří se nás snaží unést do svých...

27. října 2025 9

KVÍZ: Poznáte nejdrsnější ženy z historie videoher?

Vybrali jsme ikonické videoherní hrdinky, které bychom rozhodně v reálném světě nechtěli naštvat. Tak schválně, kolik jich dokážete poznat?

vydáno 26. října 2025

Téměř šest milionů za čtyři dny. Noví Pokémoni odstartovali slušně

Prodeje nejnovější videohry Pokémon s podtitulem Legends: Z-A odstartovaly slušně, minulý díl Scarlet a Violet se ovšem překonat nepodařilo. Zajímavý je také poměr platforem.

25. října 2025 2

Sebelepší grafika ženskou krásu nenahradí. V Asii frčí simulátory randění

Hry, které jsou místo počítačové grafiky vytvořené z filmových záběrů, byly populární především v 90. letech. Nyní se však zřejmě vracejí do módy. Tedy alespoň v Asii, kde se připravuje hned několik...

25. října 2025 12

Marvel Cosmic Invasion

vydáno 24. října 2025  15:03,  aktualizováno  15:17

Assassin’s Creed Shadows vyjdou na Switch 2 v prosinci, Elden Ring příští rok

Letošní samurajská akce Assassin’s Creed Shadows se podívá na Switch 2 v prosinci. Naproti tomu Elden Ring se po mizerné ukázce na herní akci Gamescom zpozdí.

24. října 2025  13:01 0

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Máte rádi Marvel a klasické mlátičky? Chystaná hra je jako splněný sen

Zahrát si klasickou mlátičku ve stylu starých arkádových automatů, a to ještě s hrdiny Marvelu? Právě to zprostředkuje chystaná hra Marvel Cosmic Invasion, jejíž vydání je za rohem.

24. října 2025  10:20 2

Začalo to nenápadně. Babička přivezla z tehdy ještě ošklivého Západu videohry

Zveřejňujeme příběh, který nám v rámci výzvy Moje herní vzpomínka zaslal čtenář Robert Pavelka. Zároveň jsme se rozhodli právě tuto vzpomínku ocenit knižní odměnou, gratulujeme!

24. října 2025 10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.