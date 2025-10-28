Populární kultura už dávno není výsadou malé komunity nerdů, ale jde už o mainstream. Její prolínání s realitou, a to v časech rozmachu generativní umělé inteligence, občas přináší nečekané výjevy. O co jde tentokrát?
Oficiální příspěvek Bílého domu na X zareagoval na oznámení herního řetězce GameStop, že „konzolové války skončily“. GameStop tak s nadsázkou reaguje na fakt, že remake kultovní sci-fi střílečky Halo: Combat Evolved, která v roce 2001 vyšla exkluzivně na první konzoli Xbox, zamíří i na konkurenční platformu PlayStation 5.
Hlavní hrdina Halo, supervoják Master Chief a poslední naděje lidstva v boji s mimozemskou invazí, se tak vůbec poprvé podívá na PlayStation. Master Chief je úzce spjatý se značkou Xbox, podobně jako třeba Mario s Nintendem a ježek Sonic se Segou.
Microsoftu se v posledních letech nedaří prodávat konzole Xbox Series X/S a ani počet předplatitelů Game Passu neroste podle představ. Zvolil proto strategii, podle níž je každá obrazovka Xbox a Microsoft se na ní snaží dostat.
Ostatně prezidentka Xboxu Sarah Bondová se nechala aktuálně slyšet, že vydávání exkluzivit je „přežitek“, protože všichni stejně hrají Fortnite, Call of Duty či Minecraft. Jak s touto strategií nalákají zákazníky ke koupi připravované nové konzole, ukáže až čas. Například konkurenční Nintendo má na špičkových exkluzivitách založený celý svůj konzolový byznys, takže minimálně na této frontě probíhá „konzolová válka“ dál.
Master Chief v seriálu Halo
Vraťme se ovšem k původnímu obrázku, který Bilý dům zveřejnil s popiskem Power to the Players (Sílu hráčům). Co tím chtěl říct, není jasné. Někteří ironicky poznamenávají, že prezident Trump zřejmě ukončil i tuto válku.
