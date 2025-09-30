Frodl nastoupí v unikátní masce Ghost of Yotei, vydraží ji pro charitu

Ondřej Zach
  14:00
Hokejový brankář karlovarské Energie Dominik Frodl bude v pátečním extraligovém zápase proti Pardubicím chytat v originální masce, jejíž design je inspirovaný herní novinkou Ghost of Yotei. Maska následně půjde do dražby.
Brankářská maska Ghost of Yotei

Brankářská maska Ghost of Yotei | foto: Sony

Brankářská maska Ghost of Yotei
Brankářská maska Ghost of Yotei
Brankářská maska Ghost of Yotei
Brankářská maska Ghost of Yotei
Hlavní hrdinka Atsu samurajské hry Ghost of Yotei se vydává na cestu za pomstou. Skupina zločinců známá jako Yotei Six ji připravila před šestnácti lety o všechno. Zabili její rodinu a zemřít měla i ona. Ale přežila. Naučila se bojovat a po letech se vrací do své domoviny se seznamem šesti jmen. Nasazenou přitom může mít zlověstnou masku.

A právě jejím vzhledem se inspiruje brankářská maska, kterou si pouze v jednom utkání nasadí Dominik Frodl. Za vzhledem stojí airbrusher Roman Vítek z Foxart.

Brankářská maska Ghost of Yotei

Brankářská maska Ghost of Yotei

„Japonská tématika není u hokejových masek úplně častá, kreslím ji tak jednou za rok. Tahle je ale rozhodně výjimečná jak svým vzhledem, tak i speciálním účelem,“ popisuje Roman Vítek. Maska totiž půjde po zápase do dražby.

„Každá koruna půjde na nově vznikající nadační fond, který je spojený s mojí charitativní iniciativou Project Frodo. Takže se těším, že společně s fanoušky této hry budeme moct někomu o trošičku zlepšit život,“ dodává Frodl a přiznává, že po narození dvojčat už tolik času na hry nemá.

Ghost of Yotei je důstojné, byť možná trochu bezpečné pokračování samurajské akční hry. Dechberoucí grafika je zpět, stejně jako zábavná hratelnost.

Ghost of Yotei

Ghost of Yotei

„Ghost of Yotei se nesnaží dělat prakticky nic nového oproti prvnímu dílu a autoři možná až příliš okatě brali prvky z Ghost of Tsushima. Ve výsledku ale dostanete pořád úžasnou hru, která je plná poutavého obsahu a herních mechanik a ty vás v drtivé většině královsky zabaví. Je to samurajský nášup, který bych si dal v takové podobě snad i klidně potřetí a pořád bych byl naprosto spokojený,“ napsali jsme v recenzi Ghost of Yotei na Bonuswebu.

Hra vychází 2. října exkluzivně na PlayStation 5.

