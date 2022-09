Vývojář se vysmíval sexuálním menšinám, Steam odmítl dál prodávat jeho hru

„Názory jsou jako díra do zadnice – každej nějakou má,“ praví Larry Flint ve filmovém trháku Miloše Formana. Cynický pornoproducent tím chtěl říct, že pokud pro to náhodou není nějaký zvláštní důvod, měli byste si obé nechat pro sebe, protože nikoho jiného to s největší pravděpodobností nezajímá. A pokud nenecháte, nesmí vás překvapit fakt, když na vás lidé budou reagovat především negativně.

Ve hře Domina se stanete manažerem gladiátorů bojujících na smrt. Pokud vám tedy nevadí, že hra není na Steamu.

O tom se teď přesvědčil i nezávislý vývojář vystupující na internetu pod jménem Dolphin Barn. Jeho zatím jediná hra Domina vznikla už před pěti lety a jde o vcelku povedenou simulaci gladiátorských zápasů v pěkné pixelartové grafice. Hra se dočkala slušných hodnocení a vývojář se o ni formou rozšiřujících patchů příkladně staral.

Jenže bohužel, stejně jako třeba u nás Daniel Vávra, dostal Dolphin Barn pocit, že tvrdou prací nabytá pozice úspěšného vývojáře je zároveň tou nejlepší kvalifikací k tomu, veřejně se vyjadřovat k aktuálním společenským tématům. A stejně jako Vávra k tomu zvolil agresivní a výsměšnou rétoriku, která v podstatě znemožňuje jakoukoli věcnou debatu.

Ještě než byla hra ze Steamu odstraněna, její hodnocení se pomalu propadalo kvůli review bombingu.

„Sundejte si z tváří ty zas*ané roušky. Až příště půjdete do obchodu s potravinami, zkuste tam ženám ukázat svou pravou tvář. Buďte sebevědomí, nebojte se LŽÍ a možná získáte přítelkyni. Ženy mají rády sebevědomí. Ženy nemají rády chlapy, kteří si strachy zakrývají obličej,“ připsal například v březnu k informacím o novém patchi svůj názor na nošení respirátorů. Už tehdy vzbudil poměrně veliký rozruch a jeho hra se proto stala obětí review bombingu, na druhou stranu se tímto neotřelým způsobem postaral o její propagaci (psali jsme v tomto článku).

Naposledy si stejným způsobem vzal na paškál problematiku transgender a nebinárních lidí, kterým se nepokrytě vysmál. Na profil hry přidal informaci, že by se o ní nově mělo mluvit už jen v mužském rodě – namísto Domina ji nazývat Dominus. Ty, které tato informace zaskočila, pak označil za bigotní. Jmenovitě se pak opřel i do streamerky Clary „Keffals“ Sorrentiové, která svým aktivismem za práva transgender lidí a otevřeně komunistickými názory budí na internetu v posledních měsících obrovské vášně.

Těžko nahlédnout, čeho chtěl Dolphin Barn svým komentářem dosáhnout, nicméně nyní se může stylizovat do role mučedníka, který se stal další obětí „kultury zákazů“. Jeho hra byla totiž ze Steamu odstraněna a nikdo si ji tam už aktuálně nemůže koupit. Pozastaven byl i jeho účet na Twitteru.

Steam svůj krok vysvětlil tak, že došlo k opakovanému porušení pravidel, které nepřestalo ani navzdory opakovanému upozornění. I když je hru stále možné zakoupit přes oficiální stránky, připravil se její autor o obrovské publikum. Steam je totiž se 120 miliony pravidelných uživatelů stále největší platformou pro prodej her.

Asi pro něj bylo důležitější, aby svět znal spíš jeho názory na sexuální menšiny než jeho kreativní dílo, což je třeba respektovat.