Ačkoliv Ubisoft v posledních letech spíše tepeme, ať už jsou to vlezlé mikrotransakce u placených her, vypínaní serverů, posilování čínského vlivu, rušení schopných týmů či amatérská prezentace Assassin’s Creed Shadows, v posledních týdnech nás několikrát mile překvapil. Nový spin-off Prince se hraje skvěle, demo na Anno 117: Pax Romana není vůbec špatné a slibně vypadají i nové Heroes of Might & Magic. Ubisoft také pokračuje ve vydávání edukativních Discovery Tour, které přibližují různé historické epochy známé z her Assassin’s Creed.
Discovery Tour App: Medieval Baghdad využívá rekonstrukce Bagdádu z dva roky staré hry Assassin’s Creed Mirage. Je zcela zdarma, tentokrát ovšem vychází hlavně na mobily a procházet by ji mělo jít i skrze web. Odkaz ovšem není v době psaní tohoto článku funkční.
Po spuštění jsou na výběr dva režimy. Access Codex je klasická encyklopedie s řadou témat, spoustou textu a doprovodných obrázků. Nejzajímavější je možnost prohlédnout si některé artefakty pomocí takzvané rozšířené reality pěkně detailně třeba rovnou na vašem stole.
Explore Baghdad je gamifikovaný interaktivní průvodce na zhruba dvě hodiny. Cílem je sbírat různé záznamy, což funguje tak, že se na určených místech otáčíte a hledáte aktivní prvky. Někdy je třeba absolvovat například postřehovou minihru.
Se starověkými Discovery Tour je to nesrovnatelné, na druhou stranu tato iterace je zdarma, čímž se ve výsledku dostane k více lidem.
„Mirage zapůsobilo jako vítané zvolnění tempa a opravdový návrat ke kořenům série, které už Assassin’s Creed opravdu potřeboval. Pořád si stojím za tím, že mi Basim nepřirostl k srdci tak jako jiní hrdinové, že někdy je příběh trochu víc tuctový a že řešení některých herních hádanek už mě jen otravuje, ale celkově jsem se pořád bavil,“ napsali jsme v recenzi hry Assassin’s Creed Mirage.