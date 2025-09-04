Prozkoumejte středověký Bagdád z Assassin’s Creed, průvodce je zdarma

Ondřej Zach
  10:10
Aplikace nazvaná Discovery Tour App: Medieval Baghdad představuje zábavnou a interaktivní formou historii středověkého Bagdádu za vlády Abbásovského chalífátu.
Discovery Tour App: Medieval Baghdad

Discovery Tour App: Medieval Baghdad | foto: Ubisoft

Discovery Tour App: Medieval Baghdad
Discovery Tour App: Medieval Baghdad
Discovery Tour App: Medieval Baghdad
Discovery Tour App: Medieval Baghdad
9 fotografií

Ačkoliv Ubisoft v posledních letech spíše tepeme, ať už jsou to vlezlé mikrotransakce u placených her, vypínaní serverů, posilování čínského vlivu, rušení schopných týmů či amatérská prezentace Assassin’s Creed Shadows, v posledních týdnech nás několikrát mile překvapil. Nový spin-off Prince se hraje skvěle, demo na Anno 117: Pax Romana není vůbec špatné a slibně vypadají i nové Heroes of Might & Magic. Ubisoft také pokračuje ve vydávání edukativních Discovery Tour, které přibližují různé historické epochy známé z her Assassin’s Creed.

Discovery Tour App: Medieval Baghdad využívá rekonstrukce Bagdádu z dva roky staré hry Assassin’s Creed Mirage. Je zcela zdarma, tentokrát ovšem vychází hlavně na mobily a procházet by ji mělo jít i skrze web. Odkaz ovšem není v době psaní tohoto článku funkční.

Po spuštění jsou na výběr dva režimy. Access Codex je klasická encyklopedie s řadou témat, spoustou textu a doprovodných obrázků. Nejzajímavější je možnost prohlédnout si některé artefakty pomocí takzvané rozšířené reality pěkně detailně třeba rovnou na vašem stole.

Discovery Tour App: Medieval Baghdad

Discovery Tour App: Medieval Baghdad

Explore Baghdad je gamifikovaný interaktivní průvodce na zhruba dvě hodiny. Cílem je sbírat různé záznamy, což funguje tak, že se na určených místech otáčíte a hledáte aktivní prvky. Někdy je třeba absolvovat například postřehovou minihru.

Se starověkými Discovery Tour je to nesrovnatelné, na druhou stranu tato iterace je zdarma, čímž se ve výsledku dostane k více lidem.

„Mirage zapůsobilo jako vítané zvolnění tempa a opravdový návrat ke kořenům série, které už Assassin’s Creed opravdu potřeboval. Pořád si stojím za tím, že mi Basim nepřirostl k srdci tak jako jiní hrdinové, že někdy je příběh trochu víc tuctový a že řešení některých herních hádanek už mě jen otravuje, ale celkově jsem se pořád bavil,“ napsali jsme v recenzi hry Assassin’s Creed Mirage.

