Spor o Disco Elysium eskaluje, mluví se o krádeži i o toxickém chování

Většina vývojářů se snaží naslouchat přáním fanoušků a snaží se vytvořit takovou hru, jakou po nich chtějí. Jenže ti bývají velmi konzervativní a tak občas máme pocit, že hrajeme pořád ty stejné hry dokola jen v lepší grafice.

Jak to dopadne s plánovanou seriálovou adaptací od Amazonu je v tuto chvíli nejisté.

Estonští ZA/UM ale ukázali, že lepší než snaha zalíbit se všem, je hodit všechna očekávání za hlavu a naslouchat pouze vlastním múzám. Díky tomu je Disco Elysium takové, jaké je. Temné, depresivní, upovídané, nepředvídatelné (viz naše recenze). Nejde o absolutní hit, který by se musel nutně líbit každému, na druhou stranu pro ty, co se nacházejí na stejné vlně, jde o přelomové dílo.

I když hra posbírala spoustu prestižních ocenění, skvěle se prodávala, hlavní autor hry Robert Kurvitz se během její tvorby vyléčil z alkoholismu (viz náš článek) a z tallinského squatu se přestěhoval do londýnských kanceláří, příběh Disco Elysia happy endem nekončí. Spolu se scenáristkou Helen Hindperovou a uměleckým ředitelem Aleksanderem Rostovem byli totiž po vydání hry ze studia „odejiti“ (viz náš článek). Vysvětlení, proč k tomu došlo, se samozřejmě u obou stran konfliktu liší.

Aktuální šéf studia Ilmar Kompu pro noviny Estonian Ekspress prozradil, že hlavním důvodem jejich nuceného odchodu byla šikana podřízených: „Ke svým spolupracovníkům chovali velmi špatně. Přestože jsme o tom s nimi opakovaně mluvili, situace se nezlepšila. Proto byla společnost nucena je propustit. […] Od rostoucí mezinárodní společnosti by bylo velmi krátkozraké, kdyby takové chování tolerovala.“

Oproti tomu Kurvitz s Rostovem vydali oficiální prohlášení, ve kterém tvrdí, že studio ZA/UM bylo podvodem ukradeno a jakožto minoritní akcionáři hodlají jeho současné majitele konfrontovat u soudu. „Po pěti letech náročné práce jsme vydali hru Disco Elysium, kterou si oblíbily miliony lidí. Za odměnu jsme byli bleskově vyhozeni a odříznuti od našeho životního díla – světa Elysium. Společnost, kterou jsme vybudovali, byla vyrabována, zatímco naše vlastní výdělky nestačí ani na pokrytí soudních poplatků,“ obrací se v otevřeném dopise ke svým fanouškům.

Kde se skrývá pravda, bude muset s největší pravděpodobností rozhodnout soud, pro fanoušky je to každopádně špatná zpráva. Pokračování legendární hry vzniká bez dohledu původních autorů, kteří se místo tvoření něčeho nového budou soustředit na právní tahanice.