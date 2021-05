Australské úřady konečně povolily prodej kontroverzního RPG Disco Elysium

Disco Elysium (naše recenze) je ve všech ohledech dospělá hra. Její hluboký příběh zpracovává náročná politická a sociální témata, na první pohled šokuje otevřenou konzumací alkoholu a drog. A právě to byl v případě Austrálie problém, tato země je k zobrazování těchto témat velmi citlivá.

Ne, že by se snad o nich vůbec nesmělo mluvit, ovšem je zakázáno zobrazovat jakékoliv pozitivní dopady užívání těchto substancí. Už v minulosti tam narazily hry jako Fallout 3, State of Decay nebo třeba Zaklínač 2 (viz náš článek).



Výhody konzumace drog a alkoholu jsou v Disco Elysiu jen krátkodobé.

Zákaz Disco Elysia nebyl překvapivý, v této hře vás totiž drogy a alkohol „léčí“, přináší dočasné i permanentní bonusy k různým statistikám i nové dialogové možnosti (viz náš článek). Zajímavé je spíše to, že ratingová organizace svůj názor přehodnotila, aniž by tvůrci ve hře změnili byť jediné písmenko.

Vypadá to, že si někdo konečně našel čas si hru pořádně zahrál a z kontextu pochopil, že ve výsledku se k drogám a alkoholu staví negativně. Jen jejich děsivé dopady ukazuje v delším časovém horizontu, než je z některých scén patrné. Ostatně sám hlavní autor hry Robert Kurvitz je vyléčeným alkoholikem a před dobrovolným otupováním v rozhovorech varuje.