Máte rádi Vetřelce nebo Dead Space? Budete mít nejspíš rádi Directive 8020

Každý z dílů hororové série The Dark Pictures byl zasazený do úplně jiného prostředí, všechny z nich však dokázaly spolehlivě vyděsit. A vypadá to, že se na tom nezmění nic ani v druhé sezoně, kterou odstartuje hra se zvláštním názvem Directive 8020.

Hlavní hrdinku hraje americká herečka Lashana Lynchová, kterou můžete znát například z bondovky Není čas zemřít.

Poprvé se s touto značkou podíváme do vesmíru, konkrétně na palubu vesmírné lodi Cassiopeia, která ztroskotala na neznámé planetě. Ta bohužel ke smůle její posádky není tak neobydlená, jak by asi pravidla pravděpodobnosti velela, a posádku brzy začne decimovat neznámý organismus, který je schopen přijmout podobu své oběti.

Hlavní hrdinkou je astronautka Youngová, představovaná hollywoodskou herečkou Lashanou Lynchovou, která samozřejmě musí zachránit co nejvíc členů své posádky. Pokud se dokážete přenést přes skutečnost, že budete hrát za ženu a ještě navíc černošku (a už jsme se mnohokrát přesvědčili, že spousta hráčů to jednoduše nedokáže), čeká vás pořádný teror, který má atmosférou nejblíž k sérii Dead Space. I tady se budeme plížit temnými koridory zabydlenými zmutovanými monstry, jen jich bude daleko méně a místo jejich zabíjení se před nimi budete muset schovávat.

Kromě explicitního násilí bude kultovní značku připínat i úhel kamery, který se tentokrát, na rozdíl od předchozích her studia Supermassive (kromě Dark Pictures například neméně povedené The Quarry nebo Until Dawn), napevno přesunuje za záda hlavní postavy a tak připomíná klasickou akční adventuru. Stále ovšem platí větší důraz na slovo adventura, podstatnou část zážitku budou zabírat filmové scény, během nichž se budete muset rychle rozhodovat pomocí zmáčknutí příslušného tlačítka. Když to nestihnete, většinou dostanete ještě jednu šanci chybu napravit, jinak je ale hra nemilosrdná a nebojí se hlavní postavy nemilosrdně zabíjet, a to velmi brutálním způsobem, což nám vývojáři na přání publika také ukázali.

Velkým plusem pak určitě bude grafické zpracování. Ano, vývojáři si samozřejmě pomáhají tím, že se většina okolí utápí v temnotě, ale to nic nemění na tom, že všechno to násilí vypadá až nepříjemně realisticky.

Directive 8020 vyjde na PC a aktuální generaci konzolí, bohužel ještě nemá datum vydání. Letos to ale určitě nebude.