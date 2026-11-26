Exoprimal je poměrně zábavná akční hra, ve které proti sobě soupeří dva pětičlenné týmy. Cílem je co nejrychleji se prostřílet hordami dinosaurů a splnit řadu úkolů dřív než soupeř – se kterým ovšem někdy musíte i spolupracovat.
V dodatečném komentáři u dobové recenze píšu, že neexistuje vesmír, v němž bych za tuto hru dal 60 dolarů. Ani vysoká cena však nepomohla udržet projekt nad vodou. Tvůrci tak suše oznámili, že hra končí.
„S politováním oznamujeme, že podpora a online služby pro hru Exoprimal budou ukončeny ve čtvrtek 30. září v 5:00. Slovy nedokážeme dostatečně vyjádřit, jak moc si vážíme vaší přízně a podpory během uplynulých let, a upřímně se omlouváme za tuto nepříjemnou zprávu,“ píše se v oznámení.
Po tomto datu hra přestane úplně fungovat. Ačkoliv ve hře jsou funkční boti, tedy počítače řízené postavy, Capcom se zkrátka neobtěžuje vydat offline verzi, a uchovat tak kus herní historie. To je u placené hry na pováženou.
„Dinosauří střílečka Exoprimal je od pohledu béčko, bojují v ní obří roboti proti nekonečným hordám z nebe pršících dinosaurů. Pokud však vydržíte její stereotypní začátky, hrozí, že vám nakonec sebere spoustu času. Otázkou ovšem je, proč byste se za 60 dolarů vůbec měli snažit něco vydržet,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.