Chystaní Dinolords připomínají Stronghold, jen s vikingy na dinosaurech

Jedna z klasických vývojářských pouček je, že pokud nevíte, jak udělat svoji hru zajímavou, přidejte do ní dinosaury. Takový Horizon mohl být jen tuctová kopie Assassin’s Creed, ale právě díky robotickým dinosaurům se stal jednou z nejlepších playstationových exkluzivit vůbec. Nebýt dinosaurů, tak letošní Exoprimal ani nestál za recenzi, no a bůhví jestli by se z Tomb Raidera vůbec stal takový hit, kdyby neobsahoval legendární souboj s Tyrannosaurem Rexem.

Ve hře budeme ovládat skutečnou historickou osobnost anglického krále Edmunda II. Železobokého. A jeho dinosaura.

Neodolatelnou přitažlivost obřích ještěrů si uvědomují i v nepříliš známém studiu Northplay, kde je dokázali naroubovat i do tak nepravděpodobného žánru, jako je historická budovatelská strategie ve stylu Strongholdu. Hrát v ní budeme za anglického krále Edmunda II. Železobokého, který se snaží zastavit útočící vikinské hordy vedené dánským vojevůdcem Svenem Vidlím vousem, což jsou, věřte nebo ne, skutečné historické postavy z přelomu 10. a 11. století našeho letopočtu. Tento krvavý konflikt jsme si sice už mohli vyzkoušet v Total War Saga: Thrones of Britannia (naše recenze), s dinosaury to ale bude určitě ještě lepší.

Dinolords má mnohem blíže k sériím Stronghold nebo Age of Empires, takže budete stavět pevnost schopnou odolat nepřátelským nájezdům, starat se o své poddané a pomalu budovat armádu, se kterou konečně agresory vypráskáte ze svého území. Zajímavé je, že hráč zde nebude plnit roli jakéhosi nehmotného boha, který všechny ovládá z bezpečného náhledu, ale nad Edmundem budeme mít přímou kontrolu.

Bohužel si na výsledek ještě dlouho počkáme, v roce 2025 Dinolords teprve vstoupí do režimu předběžného přístupu.